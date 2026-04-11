वृंदावन नाव हादसे में भिवानी की महिला की मौत, लुधियाना से मायके वालों के साथ गई थी 55 वर्षीय आशा मिड्ढा
वृंदावन में यमुना नदी में नाव पलटने से 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. इनमें भिवानी की आशा मिड्ढा (55) भी शामिल हैं.
Published : April 11, 2026 at 12:08 PM IST
भिवानी: मथुरा के वृंदावन में यमुना नदी में नाव पलटने से 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. इनमें भिवानी की आशा मिड्ढा (55) भी शामिल हैं. वो लुधियाना में रह रहे अपने मायके वालों के साथ वृंदावन गई थीं. आशा अपने परिवार के साथ भिवानी की जगत कॉलोनी में रहती थीं. वो तीन बच्चों की मां थी. घटना की सूचना मिलने के बाद उनके दोनों बेटे वृंदावन गए हुए हैं.
मायके वालों के साथ वृंदावन गई थी आशा: आशा के नंदोई राधेश्याम ने बताया कि "आशा पिछले साल भी वृंदावन दर्शन करने के लिए गई थी. इस साल उसका लुधियाना से अपने मायके वालों के साथ प्लान बना हुआ था. 9 अप्रैल को उसका एक बेटा उसे सोनीपत छोड़ आया. वहां वो अपनी बेटी के घर रुकी. रात को मुरथल में लुधियाना से बस आनी थी. आशा की बेटी और दामाद उसे छोड़ने मुरथल गए. जिसके बाद सभी वृंदावन चले गए."
शुक्रवार को मिली हादसे की सूचना: आशा मिढ्डा के नंदोई ने बताया कि शुक्रवार सुबह 7 बजे वहां पहुंचे. दोपहर 3 बजे उन्हें हादसे की सूचना मिली, जिसके बाद दोनों बेटे वृंदावन के लिए रवाना हो गए. आशा के घर में मातम का माहौल है.
जींद में हुई आशा मिड्ढा की शादी: आशा के नंदोई राधेश्याम ने बताया कि आशा की शादी जींद में हुई थी. उसकी उम्र लगभग 55 साल थी. उनके पति अर्जुन दास मिड्ढा हैं. वो बीमार रहते हैं. इनके तीन बच्चे हैं. जिनमें दो बेटे, अजय और दिनेश, और एक बेटी हैं. तीनों बच्चे शादीशुदा हैं. एक बेटे के दो बच्चे हैं, जबकि दूसरे के एक बच्चा है. दोनों बेटे रेलवे स्टेशन के बाहर जगदंबा ढाबा चलाते हैं. बेटी सोनीपत में शादीशुदा है और उसका भी एक बच्चा है.
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