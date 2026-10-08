भिवानी एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, नूंह में होमगार्ड गिरफ्तार, हिरासत में कमांडेंट
भिवानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने नूंह पुलिस लाइन में दबिश दी. इस दौरान टीम ने एक होमगार्ड को गिरफ्तार किया.
Published : October 8, 2026 at 7:48 PM IST
नूंह: गुरुवार को भिवानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस लाइन में दबिश दी. इस दौरान टीम ने एक होमगार्ड को गिरफ्तार किया है, जबकि होमगार्ड कमांडेंट को हिरासत में लिया है. कार्रवाई के बाद दोनों को टीम अपने कार्यालय ले गई. एंटी करप्शन ब्यूरो भिवानी की टीम ने इंस्पेक्टर जगजीत के नेतृत्व में यह कार्रवाई की है. इस मामले में होमगार्ड अनीश की गिरफ्तारी हुई है, जबकि होमगार्ड कमांडेंट विक्रम से पूछताछ जारी है.
रिश्वत मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई: बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई की सूचना पर एसपी एंटी करप्शन ब्यूरो ममता खरब भी जानकारी लेने के लिए मौके पर पहुंची थीं. भिवानी एसीबी के इंस्पेक्टर जगजीत ने बताया कि होमगार्ड ने शिकायतकर्ता से पलवल में ड्यूटी लगवाने के नाम पर लगभग ₹7000 की रिश्वत की डिमांड की गई थी. इसका ऑडियो भी एसीबी की टीम को दिया गया. जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई.
होमगार्ड गिरफ्तार, कमांडेंट से पूछताछ जारी: भिवानी से आई एंटी करप्शन ब्यूरो की इस अचानक कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. फिलहाल ब्यूरो की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है. होमगार्ड जिला कमांडेंट विक्रम की भूमिका को लेकर एसीबी की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन होमगार्ड अनीश को गिरफ्तार करने की पुष्टि इंस्पेक्टर जगजीत ने कर दी है, जबकि कमांडेंट विक्रम से पूछताछ की बात कही है.