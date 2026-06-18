भिवानी में एसीबी का बड़ा एक्शन, फसल मुआवजे के नाम पर रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार
भिवानी में एसीबी ने फसल मुआवजा दिलाने के नाम पर 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया.
Published : June 18, 2026 at 2:41 PM IST
भिवानी: भिवानी में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी पर फसल मुआवजे की राशि दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है. इस कार्रवाई के बाद सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया है.
शिकायत के बाद एसीबी ने बिछाया जाल: एसीबी के अनुसार भिवानी के गांव गुजरानी निवासी मनजीत ने शिकायत दी थी कि पटवारी हर्ष फसल मुआवजे की राशि दिलाने के बदले रिश्वत मांग रहा है. शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने पहले 15 हजार रुपये की मांग की थी, लेकिन बाद में 10 हजार रुपये में सौदा तय हो गया. शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन कर कार्रवाई की योजना बनाई.
रिश्वत लेते ही दबोचा गया आरोपी: योजनाबद्ध कार्रवाई के तहत शिकायतकर्ता को रिश्वत की रकम देकर आरोपी के पास भेजा गया. जैसे ही पटवारी हर्ष ने 10 हजार रुपये लिए, एसीबी की टीम ने मौके पर ही उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. टीम ने रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली. मामले में एसीबी के इंस्पेक्टर जगजीत ने कहा, "शिकायत मिलने के बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की. आरोपी पटवारी को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है."
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज: गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने आरोपी पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और यह भी जांच की जा रही है कि इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति शामिल तो नहीं है.
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