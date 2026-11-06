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भिवानी में ACB का बड़ा एक्शन, एक लाख रुपये रिश्वत लेते AFSO मुकेश रंगा गिरफ्तार, नया राशन डिपो देने के मांगे थे डेढ़ लाख

भिवानी में ACB का बड़ा एक्शन ( ETV Bharat )

भिवानी: हरियाणा के भिवानी में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी (AFSO) मुकेश कुमार रंगा को एक लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी पर नया राशन डिपो जारी करने की एवज में शिकायतकर्ता से डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है.

नए राशन डिपो के नाम पर मांगी थी रिश्वत: एसीबी को मिली शिकायत के अनुसार भिवानी में कार्यरत अधिकारी मुकेश रंगा नया राशन डिपो आवंटित करने के बदले डेढ़ लाख रुपये की मांग कर रहा था. शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को दी. शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करने की योजना बनाई.