भिवानी में ACB का बड़ा एक्शन, एक लाख रुपये रिश्वत लेते AFSO मुकेश रंगा गिरफ्तार, नया राशन डिपो देने के मांगे थे डेढ़ लाख
Bhiwani ACB Raid: भिवानी में ACB ने नया राशन डिपो आवंटित करने के बदले रिश्वत लेते AFSO मुकेश रंगा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया.
Published : November 6, 2026 at 10:44 AM IST
भिवानी: हरियाणा के भिवानी में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी (AFSO) मुकेश कुमार रंगा को एक लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी पर नया राशन डिपो जारी करने की एवज में शिकायतकर्ता से डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है.
नए राशन डिपो के नाम पर मांगी थी रिश्वत: एसीबी को मिली शिकायत के अनुसार भिवानी में कार्यरत अधिकारी मुकेश रंगा नया राशन डिपो आवंटित करने के बदले डेढ़ लाख रुपये की मांग कर रहा था. शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को दी. शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करने की योजना बनाई.
पहले ले चुका था 20 हजार रुपये: एसीबी की कार्रवाई में सामने आया कि आरोपी कथित तौर पर 20 हजार रुपये पहले ही ले चुका था. इसके बाद वह एक लाख रुपये और ले रहा था. इसी दौरान एसीबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. कार्रवाई के बाद आरोपी के खिलाफ नियमानुसार आगामी कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है.
इंस्पेक्टर बोले- "डेढ़ लाख रुपये मांग रहा था अधिकारी": एसीबी भिवानी के इंस्पेक्टर जगजीत सिंह ने बताया, "आरोपी नया राशन डिपो जारी करने की एवज में डेढ़ लाख रुपये रिश्वत मांग रहा था. वह 20 हजार रुपये पहले ले चुका था. अब एक लाख रुपये और ले रहा था, तभी हमारी टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया."
रिश्वत मांगने पर सतर्क हरियाणा एप से करें शिकायत: इंस्पेक्टर जगजीत सिंह ने कहा कि, "प्रदेश सरकार ने रिश्वतखोरी के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है. किसी भी विभाग में यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है तो नागरिक संबंधित विभाग की वेबसाइट, उपलब्ध संपर्क माध्यमों या सतर्क हरियाणा एप के जरिए शिकायत कर सकते हैं."
जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार पर कार्रवाई: प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का दावा कर रही है. इसके तहत रिश्वत लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. भिवानी में हुई यह गिरफ्तारी भी इसी अभियान के तहत एसीबी की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.
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