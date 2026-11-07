ETV Bharat / state

भिवानी में चलती कार बनी आग का गोला, समय रहते चालक ने कूदकर बचाई जान

भिवानी में चलती कार बनी आग का गोला ( ETV Bharat )

भिवानीः शहर में शनिवार को हांसी रोड पर नेहरू पार्क के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अचानक एक चलती रिट्ज कार में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कार धू-धू कर जलने लगी. गनीमत रही कि चालक ने समय रहते खतरे को भांप लिया और गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर बाहर निकल आया. घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, हालांकि कार पूरी तरह आग की चपेट में आ गई. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

हांसी गेट की तरफ जाने के दौरान हुआ हादसाः पुलिस के अनुसार कार चालक शुभम अपने ऑफिस से हांसी गेट की तरफ जा रहा था. इसी दौरान अचानक कार के बोनट से धुआं निकलने लगा. चालक ने गाड़ी रोककर बोनट खोला तो डैशबोर्ड की तरफ आग की लपटें दिखाई दीं. इसके बाद चालक ने तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर आसपास के लोगों की मदद से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका. देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया.