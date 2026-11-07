भिवानी में चलती कार बनी आग का गोला, समय रहते चालक ने कूदकर बचाई जान
CAR TURNS INTO FIREBALL: भिवानी के नेहरू पार्क के सामने कार में अचानक से भीषण आग लग गई.
Published : November 7, 2026 at 7:11 PM IST
भिवानीः शहर में शनिवार को हांसी रोड पर नेहरू पार्क के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अचानक एक चलती रिट्ज कार में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कार धू-धू कर जलने लगी. गनीमत रही कि चालक ने समय रहते खतरे को भांप लिया और गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर बाहर निकल आया. घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, हालांकि कार पूरी तरह आग की चपेट में आ गई. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
हांसी गेट की तरफ जाने के दौरान हुआ हादसाः पुलिस के अनुसार कार चालक शुभम अपने ऑफिस से हांसी गेट की तरफ जा रहा था. इसी दौरान अचानक कार के बोनट से धुआं निकलने लगा. चालक ने गाड़ी रोककर बोनट खोला तो डैशबोर्ड की तरफ आग की लपटें दिखाई दीं. इसके बाद चालक ने तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर आसपास के लोगों की मदद से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका. देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया.
बोनट से धुआं निकलने के बाद गाड़ी रोकीः चालक शुभम ने बताया कि "बोनट से धुआं निकलने के बाद जब उसने बोनट खोला तो डैशबोर्ड की तरफ आग दिखाई दी. आसपास के लोगों ने आग बुझाने में काफी मदद की, लेकिन आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका. मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया."
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क्या बोले थानाध्यक्षः घटना की सूचना मिलते ही भिवानी शहर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर आसपास की दुकानों से सामान हटवाया और पीछे से आ रहे ट्रैफिक को नियंत्रित किया. शहर थाना प्रभारी जरनैल सिंह ने बताया कि "शुरुआती जांच में कार में तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात सामने आई है. कार डीजल से चलने वाली थी, सीएनजी नहीं थी. चालक अकेला था और समय रहते गाड़ी साइड में खड़ी कर बाहर निकल गया. हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, केवल वाहन और संपत्ति का नुकसान हुआ है."