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भिवानी में पर्यावरण संरक्षण की अनूठी मिसाल, विदाई के दौरान बेटी को गिफ्ट किए 51 पौधे

भिवानी में पर्यावरण संरक्षण की अनूठी मिसाल ( ETV Bharat )

भिवानी : सामाजिक कुरीतियों को पीछे छोड़कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में गांव सावड़ में एक अनूठी पहल देखने को मिली. गांव चांग निवासी मनोज कुमार ने अपनी पुत्री पायल के विवाह पर 51 पौधे और त्रिवेणी भेंट कर समाज को प्रेरणादायक संदेश दिया. पायल का विवाह गांव सावड़ निवासी मदन सिंह के पुत्र दर्शन के साथ संपन्न हुआ. इस अवसर पर गांव सावड़ स्थित गुलाब गिरी मंदिर में पौधरोपण किया गया.

51 पौधे और त्रिवेणी देने का निर्णय : इस अनूठी पहल की शुरुआत उस समय हुई जब वर पक्ष की ओर से मदन सिंह ने दहेज ना लेने की शर्त रखी. इसके बाद भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति के संयोजक केके वर्मा और सहसंयोजक श्रीपाल यादव की प्रेरणा से वधू पक्ष ने दहेज के स्थान पर 51 पौधे और त्रिवेणी देने का निर्णय लिया. गुलाब गिरी मंदिर परिसर में पौधे रोपित कर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ गांव को समर्पित किया गया. ये पहल ना केवल दोनों परिवारों के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए यादगार बन गई.