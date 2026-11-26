भिवानी में पर्यावरण संरक्षण की अनूठी मिसाल, विदाई के दौरान बेटी को गिफ्ट किए 51 पौधे
Bhiwani Saplings Gifted during Vidaai : हरियाणा के भिवानी में बेटी की विदाई के दौरान 51 पौधे गिफ्ट किए गए.
Published : November 26, 2026 at 7:48 PM IST
भिवानी : सामाजिक कुरीतियों को पीछे छोड़कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में गांव सावड़ में एक अनूठी पहल देखने को मिली. गांव चांग निवासी मनोज कुमार ने अपनी पुत्री पायल के विवाह पर 51 पौधे और त्रिवेणी भेंट कर समाज को प्रेरणादायक संदेश दिया. पायल का विवाह गांव सावड़ निवासी मदन सिंह के पुत्र दर्शन के साथ संपन्न हुआ. इस अवसर पर गांव सावड़ स्थित गुलाब गिरी मंदिर में पौधरोपण किया गया.
51 पौधे और त्रिवेणी देने का निर्णय : इस अनूठी पहल की शुरुआत उस समय हुई जब वर पक्ष की ओर से मदन सिंह ने दहेज ना लेने की शर्त रखी. इसके बाद भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति के संयोजक केके वर्मा और सहसंयोजक श्रीपाल यादव की प्रेरणा से वधू पक्ष ने दहेज के स्थान पर 51 पौधे और त्रिवेणी देने का निर्णय लिया. गुलाब गिरी मंदिर परिसर में पौधे रोपित कर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ गांव को समर्पित किया गया. ये पहल ना केवल दोनों परिवारों के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए यादगार बन गई.
पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना चाहिए : टीका एवं लग्न समारोह के अवसर पर भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति के संयोजक केके वर्मा और सहसंयोजक श्रीपाल यादव ने समारोह में उपस्थित सैकड़ों ग्रामीणों एवं विभिन्न गांवों से पहुंचे अतिथियों को संबोधित करते हुए कहा कि विवाह, जन्मदिन और अन्य धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों को पौधरोपण तथा पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना चाहिए. ऐसे अवसरों पर अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनका संरक्षण करने का संकल्प लेना समय की आवश्यकता है.
पौधे लगाने की परंपरा शुरू करें : केके वर्मा ने कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल और संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेदारी है. प्रत्येक परिवार को अपने धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों पर पौधे लगाने की परंपरा शुरू करनी चाहिए. साथ ही प्लास्टिक की थैलियों एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उपकरणों का उपयोग बंद करने की दिशा में भी सामूहिक प्रयास करने होंगे. ऐसी छोटी-छोटी पहल आगे चलकर जन अभियान का रूप ले सकती हैं. श्रीपाल यादव ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी सामाजिक जिम्मेदारियों में से एक है. यदि हम समय रहते प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे. हमें अपनी संतानों के लिए केवल धन और संपत्ति ही नहीं, बल्कि स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल और स्वस्थ वातावरण भी विरासत में छोड़ना चाहिए.
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