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भिवाड़ी में एक बार फिर सील पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धमाकों से दहला इलाका

यह वही फैक्ट्री है, जिसे प्रशासन सील कर चुका था. दो बार पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं. आग पर काबू पा लिया गया है...

Bhiwadi Fire Incident
भिवाड़ी में सील अवैध फैक्ट्री में लगी भीषण आग (ETV Bharat Bhiwadi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 24, 2026 at 6:25 PM IST

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Updated : May 24, 2026 at 7:25 PM IST

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भिवाड़ी: राजस्थान के भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा में रविवार को एक बार फिर सील अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. खास बात यह है कि वही फैक्ट्री है जिसे पुलिस प्रशासन पहले ही सील कर चुका था और यहां इससे पहले भी दो बार आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. रविवार को लगी आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग की लपटों में घिर गई.

आग लगने के साथ ही फैक्ट्री के अंदर रखे पटाखों और विस्फोटक सामग्री के कारण तेज धमाके होने लगे, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई. आगजनी में 9 लोगों की मौत हो गई थी. भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक ब्रजेश उपाध्याय ने बताया कि खुशखेड़ा स्थित सील की गई अवैध पटाखा फैक्ट्री में रविवार को अज्ञात कारणों से आग लग गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी. हालांकि, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है. उन्होंने कहा कि आग किन कारणों से लगी है, इसकी जांच की जा रही है.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए. धमाकों की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी, जिसके चलते आसपास की फैक्ट्रियों में काम कर रहे मजदूर और कर्मचारी भी भयभीत हो गए. कई लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया.

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हालांकि, फैक्ट्री के अंदर मौजूद विस्फोटक सामग्री के कारण आग पर काबू पाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. दमकलकर्मियों को सावधानी के साथ आग बुझाने का कार्य करना पड़ा, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो सके. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी फैक्ट्री में अचानक आग लग गई थी. उस समय भी प्रशासन और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया था.

इसके बावजूद रविवार को फिर से आग लगने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि फैक्ट्री को पुलिस द्वारा सील किए जाने के बाद भी वहां किस प्रकार ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री मौजूद थी, यह जांच का विषय है. लोगों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.

मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया, ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो. पुलिस द्वारा आसपास के लोगों को फैक्ट्री से दूर रहने की सलाह दी गई. एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्र को खाली भी कराया गया. आग की भयावहता को देखते हुए अतिरिक्त दमकल गाड़ियों को भी मौके पर बुलाया गया. इस मामले को लेकर और पूरे मामले की गंभीरता से पड़ताल की जाएगी.

पढ़ें : भिवाड़ी अग्निकांड में 9वीं मौत, दिल्ली के अस्पताल में एक और घायल ने तोड़ा दम

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. लगातार तीसरी बार फैक्ट्री में आग लगने की घटना ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल, प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुटा हुआ है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि सील फैक्ट्री में आखिर विस्फोटक सामग्री कैसे मौजूद रही.

आधा दर्जन दमकलों ने पाया आग पर काबू : पटाखा फैक्ट्री में लगी आग पर आधा दर्जन दमकलों के जरिए दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया है. आग से लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. भिवाड़ी के खुशखेड़ा थाना अधिकारी संजय मीणा ने बताया कि फरवरी में अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसको प्रशासन ने सील कर दिया था. उस दौरान आगजनी में 9 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन रविवार को अचानक से सील फैक्ट्री में दोबारा से आग लग गई थी. जिस पर दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है. आग से कितना नुकसान हुआ है, इसकी जांच की जा रही है.

Last Updated : May 24, 2026 at 7:25 PM IST

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