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भिवाड़ी में एक बार फिर सील पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धमाकों से दहला इलाका

भिवाड़ी में सील अवैध फैक्ट्री में लगी भीषण आग ( ETV Bharat Bhiwadi )

भिवाड़ी: राजस्थान के भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा में रविवार को एक बार फिर सील अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. खास बात यह है कि वही फैक्ट्री है जिसे पुलिस प्रशासन पहले ही सील कर चुका था और यहां इससे पहले भी दो बार आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. रविवार को लगी आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग की लपटों में घिर गई. आग लगने के साथ ही फैक्ट्री के अंदर रखे पटाखों और विस्फोटक सामग्री के कारण तेज धमाके होने लगे, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई. आगजनी में 9 लोगों की मौत हो गई थी. भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक ब्रजेश उपाध्याय ने बताया कि खुशखेड़ा स्थित सील की गई अवैध पटाखा फैक्ट्री में रविवार को अज्ञात कारणों से आग लग गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी. हालांकि, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है. उन्होंने कहा कि आग किन कारणों से लगी है, इसकी जांच की जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए. धमाकों की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी, जिसके चलते आसपास की फैक्ट्रियों में काम कर रहे मजदूर और कर्मचारी भी भयभीत हो गए. कई लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया. पढे़ं : भिवाड़ी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 12 दमकल गाड़ियों ने 7 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू, करोड़ों का नुकसान हालांकि, फैक्ट्री के अंदर मौजूद विस्फोटक सामग्री के कारण आग पर काबू पाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. दमकलकर्मियों को सावधानी के साथ आग बुझाने का कार्य करना पड़ा, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो सके. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी फैक्ट्री में अचानक आग लग गई थी. उस समय भी प्रशासन और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया था.