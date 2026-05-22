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Bhiwadi Robbery Case : वारदात को अंजाम देने वाला बदमाश गिरफ्तार, सामने आए चौंकाने वाले खुलासे

भिवाड़ी में बच्चे की गर्दन पर चाकू रख लूट की वारदात को अंजाम देने वाला बदमाश गिरफ्तार. जानिए पूरा मामला...

Bhiwadi Police SP
भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 22, 2026 at 7:20 PM IST

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खैरथल-तिजारा: राजस्थान के भिवाड़ी में बच्चे की गर्दन पर चाकू लगाकर और मां को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा है. पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई को लेकर पुलिस की त्वरित कार्यशैली की क्षेत्र में चर्चा हो रही है.

भिवाड़ी एडिश्नल एसपी श्रीमन मीणा ने बताया कि आरोपी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि परिवादी के पति के पास काम करने वाला युवक ही निकला. आरोपी पहले भी कई बार परिवादी के पति के साथ फ्लैट में आ-जा चुका था. जिसके चलते उसे सोसायटी के प्रवेश द्वार, फ्लैट की लोकेशन और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की पूरी जानकारी थी. इसी जानकारी का फायदा उठाकर उसने लूट की साजिश रची.

एडिश्नल एसपी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Khairthal)

घटना वाले दिन आरोपी सोसायटी के गेट के पास खड़ा होकर काफी देर तक रेकी करता रहा. उसने परिवादी के पति को काम पर जाते हुए देखा और उसके बाद मौका पाकर फ्लैट में घुस गया. आरोपी ने महिला को चाकू दिखाकर डराया और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया. घटना के बाद सोसायटी में दहशत का माहौल बन गया था.

600 कैमरों की मदद से पकड़ा आरोपी, हरियाणा-दिल्ली-राजस्थान में की तलाश : एडिश्नल एसपी श्रीमन मीणा ने बताया कि वारदात के बाद भिवाड़ी पुलिस ने तुरंत विशेष टीमों का गठन किया. पुलिस ने राजस्थान, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में लगे करीब 600 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. वहीं, पुलिस ने राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और तमिलनाडु के करीब 40 से 45 संदिग्ध लोगों की पहचान कर उनकी जांच की.

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जांच के दौरान पुलिस को आरोपी की गतिविधियों पर शक हुआ और तकनीकी साक्ष्यों व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई गई. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने क्राइम स्टोरी आधारित टीवी सीरियल और फिल्मों से प्रभावित होकर वारदात की योजना बनाई थी. सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए उसने छाते और चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल किया, ताकि उसकी पहचान छिपी रहे.

फिलहाल, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और वारदात में इस्तेमाल किए गए सामान व लूटे गए माल की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में आगे भी कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं.

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