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Bhiwadi Robbery Case : वारदात को अंजाम देने वाला बदमाश गिरफ्तार, सामने आए चौंकाने वाले खुलासे

भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक कार्यालय ( ETV Bharat File Photo )

खैरथल-तिजारा: राजस्थान के भिवाड़ी में बच्चे की गर्दन पर चाकू लगाकर और मां को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा है. पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई को लेकर पुलिस की त्वरित कार्यशैली की क्षेत्र में चर्चा हो रही है. भिवाड़ी एडिश्नल एसपी श्रीमन मीणा ने बताया कि आरोपी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि परिवादी के पति के पास काम करने वाला युवक ही निकला. आरोपी पहले भी कई बार परिवादी के पति के साथ फ्लैट में आ-जा चुका था. जिसके चलते उसे सोसायटी के प्रवेश द्वार, फ्लैट की लोकेशन और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की पूरी जानकारी थी. इसी जानकारी का फायदा उठाकर उसने लूट की साजिश रची. एडिश्नल एसपी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Khairthal) घटना वाले दिन आरोपी सोसायटी के गेट के पास खड़ा होकर काफी देर तक रेकी करता रहा. उसने परिवादी के पति को काम पर जाते हुए देखा और उसके बाद मौका पाकर फ्लैट में घुस गया. आरोपी ने महिला को चाकू दिखाकर डराया और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया. घटना के बाद सोसायटी में दहशत का माहौल बन गया था.