भिवाड़ी में एक्यूआई लेवर खतरनाक स्तर पर, राजस्थान का सर्वाधिक प्रदूषित शहर
नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद सरीखे शहरों की आबोहवा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है. औद्योगिक शहर भिवाड़ी की फैक्ट्रियों पर नजर रखे है सरकार.
Published : December 17, 2025 at 10:01 AM IST
भिवाड़ी: दिल्ली और आसपास के इलाके प्रदूषण का शिकार हैं. अब राजस्थान भी इसकी चपेट में आ गया. राजस्थान का औद्योगिक शहर भिवाड़ी अब प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित है. यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सुबह 304 पार कर गया. यह बहुत खराब श्रेणी में आता है. एक्यूआई बाद में गिरकर 241 आया, लेकिन हवा में अशुद्धता का खतरा बरकरार है. हरियाणा सीमा से सटे भिवाड़ी की हवा में यहां के कारखानों से निकला धुआं प्रदूषण बढ़ा रहा है. देश में नोएडा में एक्यूआई 391, दिल्ली 373 और गाजियाबाद 353 सबसे ऊपर है.केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भिवाड़ी सहित 20 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब से बहुत खराब स्तर पर पहुंच गया.
प्रदूषण विभाग के अधिकारी अमित जुआल ने बताया की भिवाड़ी एनसीआर क्षेत्र में है, जो इंडस्ट्रीज हब है. यहां हजारों कंपनियां हैं. भिवाड़ी में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है. हमने प्रदूषण फैलाने वाली कई इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की और जुर्माना भी लगाया. कई इकाइयों को बंद भी कराया, लेकिन प्रदूषण का स्तर हाई है. प्रदूषण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के आदेशों पर लगातार काम कर रहे हैं. धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर नजर है.
चपेट में 20 शहर: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए आंकड़ों से पता चला कि राज्य के लगभग 20 शहरों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो चुकी है. यहां का एक्यूआई खराब से बहुत खराब स्तर पर पहुंच गया. यह स्थिति लाखों लोगों की सेहत को खतरे में डाल रही है. तुरंत कदम उठाने की जरूरत बताई जा रही है. भिवाड़ी 304 एक्यूआई के साथ राजस्थान का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है.
बचाव में ये उठाएं कदम
- प्रदूषण से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनकर ही बाहर जाना चाहिए
- सर्दी से बचने के लिए कबाड़ एवं वेस्टेज जलाने का चलन बंद किया जाए
