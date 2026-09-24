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Bhiwadi Incident : खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन में लीकेज, मचा हड़कंप, प्रशासन ने मोर्चा संभाला

टपूकड़ा के गोपाली चौक पर खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन में अचानक लीकेज होने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. जानिए पूरा मामला...

Bhiwadi Gas Leakage
भिवाड़ी में गैस लीकेज से मचा हड़कंप (ETV Bharat Khairthal)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2026 at 8:00 PM IST

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खैरथल-तिजारा: जिले के भिवाड़ी क्षेत्र में गुरुवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया. टपूकड़ा के गोपाली चौक पर खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन में अचानक लीकेज होने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. गैस रिसाव की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और दुकानदारों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन तत्काल हरकत में आया और मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया.

तिजारा डीएसपी शिवराज ने बताया कि गुरुवार शाम को कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली कि टपूकड़ा के गोपाली चौक पर किसी कार्य को लेकर खुदाई की जा रही थी. इसी दौरान जमीन के नीचे से गुजर रही गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे उसमें से गैस का रिसाव शुरू हो गया. देखते ही देखते आसपास के लोगों को गैस लीकेज की जानकारी हुई और मौके पर भीड़ जुटने लगी.

गैस रिसाव की खबर फैलते ही लोगों में किसी अनहोनी की आशंका को लेकर चिंता बढ़ गई. प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पर आसपास की दुकानों को बंद करवाया गया, ताकि किसी भी संभावित खतरे से लोगों को सुरक्षित रखा जा सके. पुलिस की मौजूदगी में क्षेत्र में आवाजाही और भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया.

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दमकल की दो गाड़ियां मौके पर तैनात : गैस रिसाव की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग की दो गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं. दमकलकर्मियों ने स्थिति पर नजर बनाए रखी और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे. पुलिस और दमकल विभाग की टीमों की मौजूदगी से स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर राहत मिली. घटना के बाद गोपाली चौक और आसपास के क्षेत्र में काफी देर तक हलचल बनी रही. दुकानदारों ने भी सुरक्षा के मद्देनजर अपनी दुकानें बंद रखीं.

मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों से संयम बरतने और अनावश्यक रूप से घटनास्थल के पास नहीं जाने की अपील की गई. गैस पाइपलाइन में लीकेज की घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और खुदाई कार्यों के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े भिवाड़ी और टपूकड़ा में विभिन्न प्रकार की गैस पाइपलाइन तथा औद्योगिक सुविधाएं मौजूद हैं. ऐसे में जमीन के नीचे बिछी पाइपलाइनों के आसपास खुदाई के दौरान विशेष सावधानी बरतना जरूरी है.

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स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस रिसाव जैसी घटनाएं गंभीर रूप ले सकती हैं, इसलिए संबंधित विभागों को समय-समय पर पाइपलाइन की स्थिति और सुरक्षा इंतजामों की जांच करनी चाहिए. साथ ही, खुदाई से पहले जमीन के नीचे मौजूद पाइपलाइनों की जानकारी सुनिश्चित करना भी आवश्यक है. फिलहाल, प्रशासन मौके पर मौजूद है और स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है. गैस पाइपलाइन में लीकेज किस कारण हुआ, रिसाव को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई और घटना में किसी प्रकार का नुकसान हुआ या नहीं, इस संबंध में विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है. हालांकि, समय रहते पुलिस और दमकल की टीमों के पहुंचने से स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली और एक संभावित बड़े हादसे की आशंका टल गई.

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BHIWADI GAS LEAKAGE

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