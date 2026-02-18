ETV Bharat / state

बड़ा खुलासा : दिल्ली-जयपुर के बाद आतंकियों के निशाने पर था नीमराणा

बहरोड़: जिले के नीमराणा में बुधवार को औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आयोजित उद्योगपतियों के साथ बैठक में उस समय हड़कंप मच गया, जब नीमराणा थाना अधिकारी राजेश मीणा ने एक गंभीर सुरक्षा इनपुट जिला कलेक्टर के सामने साझा किया. जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में क्षेत्र के उद्योगपति, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. बैठक का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना और हाल ही में खैरथल जिले के भिवाड़ी में हुए हादसे और संभावित खतरों पर चर्चा करना था.

बैठक के दौरान नीमराणा थाना अधिकारी राजेश मीणा ने जानकारी दी कि नीमराणा की एक कंपनी में कार्यरत एक मजदूर के पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में होने की सूचना जांच एजेंसियों को मिली थी. इस सूचना के बाद स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सतर्क हो गईं. उन्होंने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति दिल्ली-जयपुर क्षेत्र के बाद नीमराणा को अपना ठिकाना बनाने की साजिश में शामिल था. हालांकि, समय रहते कार्रवाई करते हुए 10 फरवरी को उसे पंजाब में पकड़ लिया गया था.

थाना अधिकारी ने बताया कि पंजाब पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि उनका उद्देश्य किसी औद्योगिक क्षेत्र को निशाना बनाना था. सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि औद्योगिक हब होने के कारण नीमराणा को संभावित ठिकाने के रूप में चुना गया था. हालांकि, फिलहाल किसी भी स्थानीय इकाई को प्रत्यक्ष नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन यह इनपुट बेहद गंभीर है.