ETV Bharat / state

Bhiwadi Blast Case : खैरथल जिले में 1 हजार से ज्यादा इकाइयों को थमाया नोटिस, अन्य की जांच जारी

खैरथल जिले में इकाइयों को थमाया नोटिस ( ETV Bharat Khairthal )

खैरथल: जिले के भिवाड़ी में पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट मामले में संज्ञान लेते हुए औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयां कितना उल्लंघन करती हैं, इसका खुलासा सरकार के निर्देश पर 7 दिनों में की गई जांच में हुआ है. 16 फरवरी को खुशखेड़ा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 8 श्रमिकों की मौत के बाद सरकार ने यह जांच कमेटी गठित की थी. जांच में यह बात सामने आई कि लगभग यहां हर दूसरी इकाई नियमों का उल्लंघन कर रही है. यह जांच तो अभी 7 दिन में की गई है, अभी इतनी ही इकाइयां और बाकी हैं, जिनकी जांच की जानी है. खैरथल-तिजारा जिले की कार्यवाहक कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि सरकार के निर्देश पर टीम गठित कर जांच शुरू की गई, जिसमें भिवाड़ी एवं आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित इकाइयों का व्यापक निरीक्षण किया जा रहा है. अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा मिश्र ने बताया कि समिति द्वारा 17 फरवरी से 23 फरवरी 2026 तक विभिन्न विभागों के माध्यम से निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है. पढ़ें : Bhiwadi Blast Case : कब, कैसे और क्या हुआ ? खैरथल एसपी ने बताई पूरी बात...सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया