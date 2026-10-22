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भीतर रैनी रस्म के बाद विशाल रथ की चोरी, हजारों लोगों के सामने माड़िया समुदाय ले गए रथ

भीतर रैनी रस्म के बाद विशाल रथ की चोरी ( Etv Bharat )

बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में 75 दिनों तक मनाये जाने वाले विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरे में विजयदशमी के दिन रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता है, बल्कि बस्तर की आराध्य दंतेश्वरी देवी के छत्र को आठ चक्कों के विशालकाय विजय रथ में सवारकर परिक्रमा करवाई जाती है. इस रस्म को 21 अक्टूबर बुधवार की देर शाम विधि विधान के साथ निभाई गई. इस रस्म को देखने के लिए हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों के साथ ही अन्य राज्यों और विदेशी नागरिकों की मौजूदगी रही. विजय रथ परिक्रमा ही बस्तर दशहरे में मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है.

बस्तर दशहरा का विशालकाय रथ चोरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH) हजारों लोगों के सामने होती है रथ की चोरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH) भीतर रैनी रस्म अदायगी

बस्तर राज परिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव का कहना है कि बस्तर को भारत देश में मनाया जाने वाले दशहरा पर्व से बस्तर दशहरा काफी अलग बनाती है. बस्तर में विजय दशमी के दिन भीतर रैनी की रस्म अदायगी की जाती है. इस साल विजय दशमी बस्तर दशहरे में 21 अक्टूबर को मनाया गया. इस रस्म से यह आशय है कि महाराजा आज के दिन सुबह परिवार के साथ मंदिर पहुंचकर देवी की पूजा अर्चना करते हैं.