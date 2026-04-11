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जहाँ कभी लगता था कचरे का अंबार, आज सेल्फी के लिए आते हैं लोग, महिला सरपंच ने बदलती गांव की सूरत

भिंड के रौन में स्थित दबरेहा पंचायत की बदली तस्वीर ( ETV Bharat )

दबरेहा गाँव की कमान एक महिला के हाथ में है. यहाँ से महिला सरपंच आरती कुशवाहा हैं, जिन्होंने अपने गाँव की समस्याओं को दूर करने के साथ उन्हें नया स्वरूप देने का काम किया है. आरती लगातार गांव के सौंदर्यीकरण और विकास पर काम कर रही हैं. गांव के पुष्पेंद्र कुशवाहा ने बताया, "गांव में प्राचीन तालाब है पहले यहाँ से पेयजल की आपूर्ति होती थी. लेकिन धीरे-धीरे ये गंदगी का पर्याय बन गया, यहाँ ग्रामीण अपने मवेशी छोड़ने लगे. आसपास गंदगी और कचरा इकट्ठा होने लगा. लोग दुर्गंध से परेशान होते थे लेकिन कोई इस पर रोक लगाने को तैयार नहीं था."

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की तरह ही भिंड जिले के रौन में स्थित दबरेहा पंचायत भी कुछ समय पहले तक आम पंचायत थी. लेकिन फिर यहाँ की सूरत बदलनी शुरू हुई. जिस जगह लोग गंदगी फैलाते थे आज वही गाँव का सेल्फी पॉइंट है. जिस प्राचीन तालाब में गाँव के मवेशी लोटते नज़र आते थे वही तालाब आज सुंदर पेड़ों और बाउंड्री से सुसज्जित है. और ऐसे ही ना जाने कितने बदलाव लोगों की तारीफ़ें बटोर रहा है.

ग्वालियर: भारत लगातार विकास की इबारत लिख रहा है, शहरों का विस्तार और विकास किसी से छिपा नहीं है, बड़ी इमारतें, सुंदर सड़कें और घूमने फिरने के लिए अच्छी और ख़ूबस्सोरत जगहों की कमी नहीं है. लेकिन वहीं जब ग्रामीण क्षेत्रों की बात आती है तो टूटी कच्ची सड़कें, हर तरफ़ गंदगी-कचरा इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं की कमी ज्यादातर गाँव में नज़र आती है. वहीं इसके उलट चंबल का एक गांव बदलाव की मिसाल बना हुआ है, ये गाँव है दबरेहा जो आज एक आदर्श गाँव की तस्वीर पेश कर रहा है.

तालाब की बदली सूरत, अब यहाँ गंदगी नहीं सेल्फी पॉइंट

इस समस्या से निपटने और गांव की सूरत बदलने के लिए महिला सरपंच ने इसका सौंदर्यींकरण कराने का निर्णय लिया. सरपंच की पहल पर सबसे पहले तालाब के आसपास की गंदगी हटाई गई और इस जगह का सौंदर्यीकरण कर विकसित किया गया. स्टॉप डैम बनवाया गया, तालाब परिसर की फेंसिंग कराई गई. इसके बाद उसी जगह एक सेल्फी पॉइंट भी बनवाया गया. बैठने की भी व्यवस्था की गई. अब गांव और यहाँ आने वाले लोगों के लिए यह जगह आकर्षण का केंद्र बन गया है.

तालाब की बदली सूरत (ETV Bharat)

पक्की सड़के और सुविधाएं बनी पहचान

गांव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए भी लगातार काम हो रहे हैं. कई वर्षों से टूटी सड़के पिछले दो साल में तेज़ी से बन रही हैं. पूरे गाँव में अब पक्की सड़कों का जाल है. नालियाँ बनी तो गंदगी और पानी अब सड़कों पर नहीं है. गाँव की भव्यता दिखाने के लिए अब एक सुंदर प्रवेश द्वारा भी बनवाया जा रहा है. सामुदायिक भवन से लेकर आंगनवाड़ी केंद्र तक बनवाये जा रहे हैं. गांव में एक अशोक स्तंभ भी बनवाया गया है. हालांकि अब तक इसका औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ है.

भिंड के रौन में स्थित दबरेहा पंचायत (ETV Bharat)

शुरुआत तालाब की फेंसिंग से हुई आज गांव में कई सुंदर चीज़े

गांव की सरपंच आरती कुशवाहा का कहना है, करीब दो साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी. हम देखते थे कि गांव के तालाब के पास लोग गंदगी कर रहे हैं. इसके अलावा युवा सरपंच होने की वजह से कुछ अलग करने का विचार आया. सबसे पहले तालाब के आसपास फेंसिंग कराई, जिससे गंदगी तालाब में ना जाए. इसके बाद नए-नए आइडिया उसे सुंदर बनाने के लिए आते गए तो उन पर काम करते गए. और आज उसका परिणाम देखते हैं तो अच्छा लगता है.

अशोक स्तंभ भी बनकर तैयार, बस उद्घाटन का इंतज़ार

गांव में लगे अशोक स्तंभ के पीछे की कहानी बताते हुए वह कहती हैं, पंचायत की ग्राम सभा के दौरान गांव में स्टेच्यू लगाने की बात हुई थी. लोगों ने अलग-अलग सुझाव दिए. किसी ने अहल्याबाई, किसी ने महात्मा गांधी, किसी ने ज्योतिराव फुले की प्रतिमा लगाने की बात रखी. लेकिन कोई भी प्रतिमा लगने पर समाज विशेष का ग़लत संदेश ना जाए इसलिए हमने अशोक स्तंभ लगाने का प्रस्ताव दिया क्योंकि यह राष्ट्रीय चिह्न है और इस पर सभी की सहमति बनी. इसलिए अशोक स्तंभ बनाकर तैयार हुआ.

सेल्फी खिचवाने से लेकर अच्छा टाइम बिताने पहुचते हैं लोग

आज दबरेहा गांव का वातावरण बदल चुका है, हर कोई ऊर्जावान नज़र आता है. जब आसपास माहौल अच्छा हो तो दिल भी ख़ुश होता है. और यही माहौल अब इस गाँव में नज़र आने लगा है. गाँव का प्राचीन तालाब भी अब पानी से लबालब है. जिसका पानी खेती की ज़मीन की सिंचाई के काम में लिया जाता है. इसकी वजह से गाँव का भूजल स्तर भी अच्छा है. कुल मिलाकर दबरेहा पंचायत दूसरों के लिए उदाहरण बन रही है कि सोच बदलने और कुछ बेहतर करने की चाह हो तो आप भीड़ में भी अपनी पहचान बना सकते हैं.