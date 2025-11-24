ETV Bharat / state

पुलिस नहीं विवादों में लोग लगाते हैं मंदिर के चक्कर, हनुमानजी की पंचायत में मिलता है न्याय

भिंड के कतरौल गांव में विवाद होने पर थाने नहीं मंदिर जाते हैं लोग, विवाद सुलझाने भगवान हनुमान पर भरोसा करते हैं लोग.

BHIND TEKRAM HANUMAN TEMPLE
पुलिस नहीं विवादों में लोग लगाते हैं मंदिर के चक्कर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 8:00 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

भिंड: भारत संस्कार, संस्कृति और परंपराओं का देश कहा जाता है. आज भी हमारे देश में लोग दवा से ज्यादा दुआ पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि यहां आध्यात्म के साथ-साथ ईश्वर पर लोगों की गहरी आस्था और न्याय का अटूट विश्वास है. इसका एक उदाहरण मध्य प्रदेश के भिंड में भी देखने को मिलता है. यहां कतरोल गांव में बने प्राचीन हनुमानजी पर लोगों को इतना भरोसा है कि आपसी विवादों को सुलझाने के लिए वे न्याय की आस में पुलिस थाने की जगह टेकराम हनुमान मंदिर का रुख करते हैं.

मंदिर पर होता है पारिवारिक और आपसी विवादों का निराकरण

भिंड जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित है कतरोल गांव. महंगाव क्षेत्र के इस छोटे से गांव की पहचान टेकराम हनुमान मंदिर से होती है. वो मंदिर जहां लोग न्याय पाने पहुंचते हैं. इस मंदिर में लोगों की अटूट आस्था है. लोग मानते हैं कि पारिवारिक या आपसी विवादों में कोई पुलिस से भी झूठ बोल सकता है, लेकिन हनुमान जी के आगे झूठ बोलना उनको दंड का भागी बनाएगा. उसके परिणाम उन्हें और उनके परिवार को भुगतने पड़ सकते हैं.

250 साल पुराना है मंदिर

वैसे कतरौल गांव में बना सिद्ध टेकराम हनुमान मंदिर 250 साल से अधिक पुराना है, लेकिन आज भी मंगलवार को यहां आस-पास के क्षेत्र से हजारों श्रद्धालु दर्शन को पहुंचते हैं. यहां मान्यता है कि, अगर कोई सच्चे मन से हनुमान जी से प्रार्थना करता है, तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है. लेकिन विशेष तौर पर यहां विशेष दिनों पर हनुमान जी की पंचायत लगती है.

BHIND LORD HANUMAN SOLVED CASE
टेकराम हनुमान मंदिर (ETV Bharat)

पंचायत में हनुमान जी की सौगंध करती फैसला

टेकराम हनुमान मंदिर पर लगने वाली पंचायतें कोई पंचायत विकास या सरकारी काम के संबंध में नहीं होती, बल्कि ये पंचायतें होती हैं विवादों को सुलझाने और न्याय पाने के लिए. मंदिर के महंत रामदास महाराज बताते हैं कि, "जब भी आपस के गांव में किसी परिवार में कोई बड़ा विवाद होता है या किसी पर कोई गंभीर आरोप लगाया जाता है, तो यहां मंदिर में पंचायत लगायी जाती है. दोनों पक्ष बैठते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं.

पंचायत में मौजूद सभी लोग उनकी बात सुनते हैं और सवाल जवाब भी किए जाते हैं. आखिर में उन्हें हनुमान जी की कसम खिलाई जाती है. सच्ची कसम खाने वाले को न्याय मिलता है, लेकिन जो झूठी कसम खाते हैं, उन्हें उसका फल कुछ ही दिनों में मिल जाता है. हनुमान जी की कृपा से वे दंड भोगते हैं और सच्ची सबके सामने आ जाती है."

BHIND HANUMAN MANDIR COURT
मंदिर के महंत रामदास महाराज (ETV Bharat)

केस स्टडी

मेहगांव के रहने वाले सरनाम सिंह के घर कुछ महीने पहले रामायण का कार्यक्रम था. घर में कई मेहमान आ जा रहे थे. इसी बीच उनके घर से रुपयों से भरा पर्स गायब हो गया. उस पर्स में कुछ सोने के जेवर भी रखे थे. भरे कार्यक्रम में अचानक तनाव का माहौल बन गया. इसी बीच किसी ने घर आए एक महिला रिश्तेदार पर आरोप लगा दिया. विवाद बढ़ा और बात पुलिस में जाने की होने लगी. तभी निर्णय लिया गया कि न्याय हनुमान जी करेंगे.

सरनाम सिंह और जिन रिश्तेदारों पर आरोप लगा, कुछ अन्य रिश्तेदारों के साथ टेकराम हनुमान मंदिर पर पहुंचे. पंचायत लगायी गई और आरोप प्रत्यारोप सुने गए. अंत में आरोपी रिश्तेदार महिला से जब हनुमान जी की प्रतिमा पर हाथ रख कर सौगंध खाने को बोला गया, तो वह इसके लिए तैयार नहीं हुई. उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और चोरी किया पर्स लौटा दिया. इस तरह इस विवाद का हनुमान जी के दरबार में निपटारा हुआ.

केस -2: बढ़ोखरी गांव के रहने वाल रामबाबू और उनके भाई विजय सिंह में जमीन को लेकर परिवारिक विवाद चला आ रहा था. इस विवाद के चलते अक्सर दोनों परिवार के बीच लाठियां चल चुकी थी. कुछ नात रिश्तेदारों ने विवाद सुलझाने का प्रयास किया और जुलाई में टेकराम हनुमान मंदिर में पंचायत बुलाई गई. दोनों से विवाद खत्म करने की बात कही गई और दुश्मनी खत्म कराने को लेकर हनुमान जी की कसम खिलायी गई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही विजय सिंह के बेटे रमेश ने राम बाबू और उनके छोटे बेटे कल्लू पर खेत में हमला कर दिया.

BHIND HANUMAN TEMPLE FOR JUSTICE
कतरोल गांव में मौजूद प्राचीन मंदिर (ETV Bharat)

इसके दो दिन बाद रमेश एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया. महंत रामदास महाराज के मुताबिक रमेश के इलाज में विजय सिंह को अपनी खेती तक बेचना पड़ी. उनका मानना है कि, हनुमान जी सौगंध तोड़ने की वजह से विजय सिंह के परिवार के साथ ऐसा हुआ.

हनुमान जी ने ठीक की बीमारी, तो आजीवन सेवा में हुए समर्पित

इसी तरह के कई मामले और विवाद अक्सर मंदिर में आते रहते हैं. शायद यही वजह है कि लोग पुलिस के बजाय अपनी आस्था और हनुमान जी के न्याय पर ज्यादा भरोसा रखते हैं. इस मंदिर में मनोकामनाओं के साथ बीमारियों का भी इलाज श्रद्धा भाव से होता है. कटरौल के सरपंच मुन्ना सिंह बताते हैं. "टेकराम हनुमान मंदिर के महंत रामदास महाराज बचपन से ही मंदिर में सेवा कर रहे हैं. उसके पीछे की कहानी यह है की, रामदास महाराज बचपन में बीमार हो गए थे और उन्हें कहीं भी इलाज नहीं मिल पा रहा था.

वे किसी तरह यहां टेकराम हनुमान मंदिर पर पहुंचे तो हनुमानजी से विनती की, कि वे उन्हें ठीक कर दें, ठीक हो जाएंगे तो घर त्याग कर आजीवन उनकी सेवा करेंगे. कुछ समय में ही हनुमान जी की कृपा से वे ठीक हो गए और उसके बाद कभी घर नहीं गए और यहीं मंदिर की सेवा में लगे हुए हैं."

TAGGED:

BHIND KATROL HANUMAN TEMPLE
BHIND HANUMAN TEMPLE FOR JUSTICE
BHIND HANUMAN MANDIR COURT
BHIND LORD HANUMAN SOLVED CASE
BHIND TEKRAM HANUMAN TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बैतूल की दुर्गा के चट्टान जैसे हौसले, ब्लाइंड वर्ल्ड कप में कोलंबो की धरती पर जीत की रोशनी

ठंड में बढ़े मरीज, जांच लें क्लीनिक और फीजियोथेरेपिस्ट का रजिस्ट्रेशन, कहीं हो न जाए दिक्कत

डीजे-बैंड बाजे के साथ निकाली प्याज की अर्थी, श्मशान घाट में बिलख-बिलखकर रोये किसान

टाइगर की धमाचौकड़ी, पीछा करते-करते हांफने लगी रेस्क्यू टीम, चारों ओर तमाशबीनों की भीड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.