स्कॉटलैंड में भिंड के संस्कार की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, मां बोली-बुजदिल नहीं था मेरा बेटा
भिंड के छात्र की स्कॉटलैंड में संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, 27 मार्च को दिल्ली आएगा संस्कार श्रीवास्तव का शव.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 7:00 PM IST|
Updated : March 25, 2026 at 7:07 PM IST
भिंड: स्कॉटलैंड में रहकर पढ़ाई कर रहे भिंड के एक 21 वर्षीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद स्कॉटलैंड गवर्मेंट ने छात्र द्वारा आत्महत्या की जानकारी परिजनों को दी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर परिजन सवाल उठाते हुए हत्या की आशंका जता रहे हैं.
स्कॉटलैंड में 7 मार्च को हुई संस्कार की मौत
असल में भिंड के मौ कस्बे में रहने वाले कुलदीप श्रीवास्तव ने अपने बेटे संस्कार को स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग में फॉरेंसिक साइंस में एमएससी की पढ़ाई के लिए भेजा था. संस्कार वहां रहकर पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था, लेकिन 7 मार्च को स्कॉटलैंड में उसकी मौत हो गई. जिसकी जानकारी भारतीय दूतावास के जरिए परिजनों को हाल ही में मिली. स्कॉटलैंड प्रशासन द्वारा उसकी मौत की वजह आत्महत्या बतायी गई है.
पढ़ाई में तेज, पार्ट टाइम जॉब से कर रहा था अच्छी कमाई
संस्कार के परिवार की माने तो अब तक उनके पास उनके बेटे का पार्थिव शरीर नहीं पहुंचा है. मौत के 17 दिन बाद भी परिवार अपने बेटे को आखिरी बार देखने के लिए तरस रहा है. संस्कार की मां नीलम का कहना है कि "उसके पिता कुलदीप ने 40 लाख रुपए का कर्ज लेकर उसे स्कॉटलैंड पढ़ाई के लिए भेजा था. वहां पार्ट टाइम जॉब करके करीब 1 लाख रुपए हर महीने कमा रहा था. ऐसे में इस तरह आत्महत्या जैसा कदम उठाने के पीछे कोई वजह नजर नहीं आती, कहीं न कहीं उसकी मौत संदेहास्पद है.
होली के समय हुई थी मां से वीडियो कॉल पर बात
मां नीलम ने बताया कि आखिरी बार अपने बेटे से उनकी बात 5 मार्च को वीडियो कॉल के जरिये हुई थी. उस वक्त उसने बताया था कि वह अपने कॉलेज जा रहा है और जल्द घर आने की बात भी कही थी. इतने दिनों में हुई बातचीत के दौरान भी कभी उसने किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया. उन्हें नहीं लगता कि उनका बेटा ऐसा कोई भी कदम उठा सकता है. उनका कहना है कि स्कॉटलैंड के लोगों ने उसके साथ धोखा किया है, क्योंकि वहां के लोग भारतीयों से जलते हैं. संस्कार पढ़ाई में तेज था, इसलिए उसके साथ कोई हादसा हुआ है. उसके साथ कुछ गलत किया गया और बाद में उसे आत्महत्या का नाम दे दिया गया.
परिजन ने की भारत में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग
स्कॉटलैंड प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई, इसके अनुसार संस्कार ने आत्महत्या की है, लेकिन साथ ही यह भी बताया गया है कि उसके कमरे का गेट खुला हुआ था. अपनी जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि उसके द्वारा नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या की गई है. हालांकि अब संस्कार का परिवार भारत सरकर से अपने बेटे का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत और उनके घर तक लाने की गुहार लगा रहा है. साथ ही इस मामले में अपने ही देश में एक बार फिर पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहा है, जिससे उसकी मौत का वास्तविक कारण सामने आ सके.
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क्यों संदेह में संस्कार की मौत
इस पूरे मामले में संस्कार की मौत संदेह के घेरे में इसलिए आई है, क्योंकि पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ स्टालिन में दो और छात्रों की इसी तरह संदिग्ध मौत की घटना सामने आ चुकी है. वहीं संस्कार के बैंक खाते में करीब ढाई लाख रुपए का एक संदिग्ध ट्रांजेक्शन भी हुआ है. साथ ही उसके मोबाइल का कोई भी डेटा अब उपलब्ध नहीं है. ऐसे में कहीं न कहीं परिवार को यह सोची समझी साजिश लग रही है. हालांकि बताया जा रहा है कि भारत सरकार की ओर से संस्कार के पार्थिव देह जल्द ही भारत लाई जा रही है और सम्भवतः 27 मार्च को उसका शव नई दिल्ली पहुंच सकता है.