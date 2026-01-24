ETV Bharat / state

कश्मीर के डोडा हादसे में शहीद भिंड के सपूत को दी अंतिम विदाई, 6 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि

कश्मीर के डोडा हादसे में शहीद भिंड के सपूत शैलेन्द्र सिंह को दी गई अंतिम विदाई. शहीद बेटे को देखकर बिलख पड़ा पूरा गांव.

BHIND SHAILENDRA SINGH LAST RITES
कश्मीर के डोडा हादसे में शहीद भिंड के सपूत को दी अंतिम विदाई (ETV Bharat)
Published : January 24, 2026 at 11:11 PM IST

भिंड: मध्य प्रदेश का भिंड एक बार फिर शोक में है, इस क्षेत्र की माटी में जन्मे भारत की सेना में हवलदार शहीद शैलेंद्र सिंह कुशवाह को शनिवार को उनके गृह ग्राम चितावली में अंतिम विदाई दी गई. सेना ने शहीद सम्मान के साथ उन्हें आख़िरी सलामी दी और 6 साल के मासूम बेटे ने मुखाग्नि. गांव का कोई शख्स शायद ही हो जिसके आंखों से ये नजर देख कर आंसू ना निकले हों.

जम्मू कश्मीर में 22 जनवरी के दिन सर्चिंग के दौरान सेना के जवानों से भरा वाहन खाई में गिरा, जिसमें 10 जवान शहीद हुए थे. और इन्हीं में से एक थे भिंड के चितावली गांव के हवलदार शैलेंद्र सिंह भदौरिया. शनिवार को सेना के अधिकारी और जवान उनके पिता के साथ शहीद की पार्थिव देह लेकर गृह ग्राम पहुंचे. गांव के शहीद बेटे की माटी देख कर पूरा गांव बिलख पड़ा.

6 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि (ETV Bharat)

पूरा परिवार देश सेवा में समर्पित

तिरंगे में लपटे शहीद का पार्थिव शरीर जब द्वार पर पहुंचा तो सैकड़ों की संख्या में लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे परिवार की आंखों में आंसू थे लेकिन उतना ही गर्व भी था, क्योंकि शैलेंद्र सिंह का परिवार देश सेवा में ही समर्पित था. उनके दादा उनके भाई सभी सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. शहीद को अंतिम विदाई देने सेना के लोगों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन भी पहुंचा था.

3
3 (ETV Bharat)

बेटे ने दी मुखाग्नि, भावुक हुआ हर कोई

गांव के बाहर ही अंतिम शैय्या सजाई गई, इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई और श्रृद्धाजंलि दी गई. सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और फिर उनके 6 साल के बेटे भावेश ने मुखाग्नि देकर उनका अंतिम संस्कार किया. लोग शहीद के लिए नारे लगा रहे थे लेकिन वो मासूम बिलख बिलख कर सिर्फ यही कह रहा था कि, "पापा को जला दिया.. पापा को जला दिया". ये नज़र वो आवाज जिसने भी देखी सुनी उसके आंखों से आंसू बह निकले.

2
2 (ETV Bharat)

20 साल पहले ज्वाइन की थी आर्मी

शहीद हवलदार शैलेंद्र सिंह के भाई सुखदेव सिंह ने बताया कि "शैलेंद्र सिंह ने 2005 में सेना ज्वाइन की थी और 52 आर्मर रेजिमेंट में पदस्थापना मिली थी और वर्तमान में वे 4 आरआर में जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे. शैलेंद्र सिंह के परिवार में उनके माता-पिता के साथ साथ उनकी पत्नी शिवानी 2 बेटियां बड़ी बेटी अर्चिता 11 साल और छोटी बेटी राधिका 9 साल की है. बेटा भावेश अभी 6 साल का है.

1
1 (ETV Bharat)

'काउंटर इनसर्जजेंसी ऑपरेशन एरिया में थी पोस्टिंग'

शहीद की अंतिम संस्कार के समय चितावली पहुंचे पूर्व सैनिक संघ के जिला अध्यक्ष राकेश सिंह कुशवाह भी अपने पूर्व सैनिकों के साथ अंतिम विदाई देने पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि "जिस जगह शैलेंद्र सिंह भदौरिया की पोस्टिंग थी वह एक काउंटर इनसर्जजेंसी ऑपरेशन एरिया है, जहां वे अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए. भिंड के सभी लोगों को उन पर गर्व है."

