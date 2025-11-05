ETV Bharat / state

देश को एकजुट करने सूरज की 800 किमी की पदयात्रा, बाबा महाकाल से मांगेगा यह मन्नत

देश की एकता और भाईचारे के लिए पदयात्रा कर रहा युवक भिंड पहुंचा, 800 किलोमीटर चलकर महाकालेश्वर मंदिर तक पहुंचेगा युवक.

SHAHJAHANPUR YOUTH PADYATRA
महाकालेश्वर मंदिर तक पदयात्रा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 2:56 PM IST

3 Min Read
भिंड: भिंड जिले में आस्था और भक्ति का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला. जब उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले का एक युवक देश की एकता और भाईचारे के लिए भगवान भोलेनाथ से मन्नत मांगने 800 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा पर निकल पड़ा है. उसका संकल्प है कि देश जातियों में न बंटे और अखंडता बनी रहे. युवक, जिसका नाम सूरज गुप्ता बताया जा रहा है. उसने अपनी यह कठिन पदयात्रा शाहजहांपुर से शुरू की थी.

महाकालेश्वर मंदिर अंतिम पड़ाव
सूरज ने बताया कि, ''बुधवार को यात्रा को सात दिन हो चुके हैं. ऐसे में एक पड़ाव हमारा बीस किलोमीटर तक रहता है, फिर में रात्रि होने पर विश्राम करता हूं. सुबह फिर निकल पड़ता हूं. मेरा अंतिम पड़ाव मध्य प्रदेश में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है. लगभग 800 किलोमीटर की इस पदयात्रा का उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सद्भाव भी है.''

देश को एकजुट करने निकल पड़ा नौजवान (ETV Bharat)

दो सौ किलोमीटर तक चल चुका युवक
नौजवान युवक सूरज पीठ में बैनर टांगकर भिंड जिले तक करीबन दो सौ किलोमीटर तक यात्रा कर चुका है. अनोखी और पवित्र यात्रा को देखकर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. पदयात्री सूरज गुप्ता ने बताया कि, ''देश में बढ़ती हुई जातिगत दूरियां और सामाजिक विभाजन उसे व्यथित करता है. उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की है कि वह देशवासियों को इतनी सद्बुद्धि दें कि वे जाति-धर्म से ऊपर उठकर केवल भारतीय बनकर रहें और देश की एकता-अखंडता को मजबूत करें.''

YOUTH PADYATRA REACHED BHIND
युवक की 800 किलोमीटर की पदयात्रा (ETV Bharat)

पिता का इकलौता बेटा है सूरज गुप्ता
सूरज गुप्ता अपने पिता का इकलौते बेटा है. दिल में देश भक्ति का जूनून देखकर पिता उसे रोक नहीं पाए. सूरज का कहना है, ''पिता ने उसे बहुत रोका पर में माना नहीं. मैं ये बोलकर आया कि भोलेनाथ ही हम सबको एक कर सकते हैं.'' ETV भारत ने जब दामोदर यादव बागेश्वर महाराज के बारे में बयान देने के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा ऐसे बयान मुझसे ना कहलवाओ, हमारे साथ सभी जातियों के भाई रहते हैं.

''इसलिए मैं सबको मानता हूं, इन जैसे लोगों की बुद्धि बाबा भोलेनाथ ठीक करेंगे. मैं देश में लोगों को जातियों में बंटता देखता हूं तो मन दुखी होता है. आज सनातन धर्म को एक होने की जरूरत है, पर लोग जातियों में बंटे हैं, जिससे देश की अखंडता पर कड़ा प्रहार हो रहा है. मैं बाबा महाकाल से यही कामना लेकर जा रहा हूं कि हमारा देश एक धागे में पिरोया रहे और कोई भी शक्ति इसे जातियों के नाम पर न तोड़ पाए.''

