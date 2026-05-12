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दंदरौआ धाम के पास पेड़ से टकराई UP जा रही मेटाडोर, हादसे में पिता-पुत्र समेत तीन की मौत

भिंड में पेड़ से टकराया लोडिंग वाहन, हादसे में तीन लोगों की मौत और 2 की हालत गंभीर, दंदरौआ धाम गेट के पास हुआ हादसा.

BHIND ROAD ACCIDENT
दंदरौआ धाम के पास पेड़ से टकराई UP जा रही मेटाडोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 4:05 PM IST

3 Min Read
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भिंड: मध्य प्रदेश के भिंड में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में पिता-पुत्र भी शामिल हैं. हादसा पशुओं को ले जा रहे लोडिंग वाहन के पेड़ से टकराने से हुआ. इस घटना में वाहन में सवार दो और लोग गंभीर घायल हैं. जिन्हें इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है.

दंदरौआ धाम गेट के पास हुआ हादसा

असल में भिंड जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली. मेहगांव थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध दंदरौआ धाम मंदिर गेट के पास पशु खरीद बिक्री के लिए जा रही तेज रफ्तार लोडिंग अनंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई और नीचे खंती में जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि लोडिंग वाहन के परखच्चे उड़ गए.

भिंड में रोड एक्सीडेंट (ETV Bharat)

पशु हाट में शामिल होने जा रहे थे उत्तर प्रदेश

जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार हुए 5 लोग ग्वालियर जिले के उटीला थाना क्षेत्र के तिहौली गांव के रहने वाले थे और पशुओं की खरीद बिक्री का व्यापार करते थे. जिसके सिलसिले में वे उत्तर प्रदेश के 'रुई' गांव में लगने वाले पशु हाट में पशु खरीद बिक्री करने के लिए जा रहे थे.

मौके पर ही हो गई तीन की मौत

बताया जा रहा है कि, जैसे ही लोडिंग वाहन दंदरौआ धाम गेट के पास पहुंचा, वाहन चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और लोडिंग सीधे पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि लोडिंग सड़क किनारे खंती में जा गिरी. इस हादसे में प्रीतम मांझी उनके बेटे सुनील मांझी के साथ लोडिंग वाहन में सवार उपेंद्र राणा की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं रामस्वरूप बघेल और मानवेन्द्र ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के बाद ड्राइवर फरार

घटना की जानकारी मिलते ही मेहगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल मेहगांव अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टर ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया और दोनों गंभीर घायलों की हालत देखते हुए तुरंत ग्वालियर रेफर किया है. हादसे के बाद लोडिंग चालक मोके से फरार हो गया. जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है. पुलिस ने इस हादसे को लेकर मार्ग कायम कर लिया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

घटना के बारे में मृतक के परिजन अरविन्द माझी ने बताया कि "पिता-पुत्र रुई गांव जा रहे थे, इस दौरान दंदरौआ रोड पर गाड़ी पलट गई. घटना में दोनों की मौत हो गई, इसके अलावा एक और आदमी की मौत हुई है." वहीं उपनिरीक्षक राम प्रसाद ने बताया कि "ये लोग वाहन से भैंस लेने के लिए हाट जा रहे थे. जहां वाहन का एक्सीडेंट हो गया और हादसे में तीन की मौत हो गई, जबकि दो घायल हैं."

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