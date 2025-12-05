भिंड में BSC-BED के एग्जाम में खुलेआम चीटिंग, उड़नदस्ता के एक्शन से हड़कंप, पेपर भी होगा रद्द!

ETV Bharat / state

भिंड में BSC-BED के एग्जाम में खुलेआम चीटिंग (ETV Bharat)
Published : December 5, 2025 at 10:30 PM IST

Published : December 5, 2025 at 10:30 PM IST

3 Min Read
भिंड: चंबल अंचल लंबे समय तक नकल के लिए बदनाम रहा है. चाहे स्कूल की परीक्षा हो या कॉलेज के पेपर. पिछले कुछ सालों पहले तक आला अफसरों के प्रयासों से यह छवि बदलने लगी थी, लेकिन बीते 4 वर्षों में परीक्षार्थियों के सामूहिक नकल के मामले कई बार सामने आ चुके हैं. कभी नर्सिंग परीक्षा, तो कभी बीएससी और बीएड की परीक्षाओं में खुलेआम नकल कराई जाने की बात सामने आई है. एक बार फिर अंचल के भिंड में 2 दिन पहले परीक्षाओं के दौरान सामूहिक नकल की तस्वीरें सामने आईं थी, वह भी एक सरकारी कॉलेज के अंदर. हालांकि मामला तूल पकड़ने के बाद उसके बाद ही जीवाजी विश्वविद्यालय ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है.

परीक्षा कक्ष में मोबाइल-गाइड से परीक्षा दे रहे थे छात्र

भिंड के मेहगांव स्थित शासकीय महाविद्यालय में बुधवार को जीवाजी विश्वविद्यालय की बीएससी और बीएड की परीक्षा चल रही थी. इसी बीच भिंड के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस एमजेएस कॉलेज के प्राचार्य उड़नदस्ते के साथ परीक्षा के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे. जैसे ही उन्होंने परीक्षा हॉल में एंट्री की अंदर का नजारा देख कर चौंक गए, क्योंकि परीक्षा कक्ष में सामूहिक नकल चल रही थी. कई परीक्षार्थी मोबाइल से तो कई गाइड से देख कर पेपर दे रहे थे. इस दौरान कुछ बाहरी लोग भी हॉल में मौजूद थे.

29 अभ्यर्थियों के खिलाफ बने नकल प्रकरण

इन हालातों को देखते ही तुरंत परीक्षार्थियों से नकल सामग्री बरामद करने और कार्रवाई की गई. परीक्षा हॉल में बैठे 44 छात्रों में 29 के खिलाफ नकल प्रकरण दर्ज किए गए. इस मामले में ये स्पष्ट था कि नकल केंद्राध्यक्ष और उनके सहयोगियों की सहायता से चल रही थी. इनकी संलिप्तता को देखते हुए कार्रवाई के बाद इस मामले की पूरी जानकारी एमजेएस कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आर ए शर्मा ने पत्राचार के जरिए जीवाजी यूनिवर्सिटी प्रबंधन को भी दी.

केंद्राध्यक्ष और सहायक केन्द्राध्यक्ष पर गिरी गाज

इस मामले पर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए मेहगांव शासकीय कॉलेज के केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष को हटा दिया है. मामले की जानकारी देते हुए डॉ. आरए शर्मा ने बताया, "मेहगांव में चल रही महाविद्यालयीन परीक्षाओं के संबंध में फ्लाइंग स्क्वाड के साथ वे शासकीय महाविद्यालय मेहगांव पहुंचे थे. जैसे ही अंदर परीक्षा कक्ष में पहुंचे तो कई परीक्षार्थी सामूहिक नकल करते पकड़े हैं. हमने 29 अभ्यर्थियों के खिलाफ नकल केस दर्ज किया है. साथ ही इस संबंध में विश्वविद्यालय को भी सूचित किया है. यह पेपर भी रद्द करने की सलाह दी है."

'पेपर रद्द कर दोबारा कराने का भेजेंगे प्रस्ताव'

इस मामले पर ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलसचिव और एग्जाम कंट्रोलर डॉ राजीव मिश्र ने बताया कि "अग्रणी महाविद्यालय एमजेएस के प्राचार्य से इस संबंध में रिपोर्ट मंगवाई गई थी. उस रिपोर्ट के आधार पर कुलगुरु के आदेश अनुसार मेहगांव शासकीय महाविद्यालय परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है. साथ ही शासकीय एमजेएस कॉलेज के 2 प्रोफेसर को उनकी जगह केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है. साथ ही उन्होंने यह भी बताया की इस तरह सामूहिक नकल की पुष्टि होने से जल्द ही संबंधी परीक्षा का वह पेपर रद्द करने और दोबारा कराने का प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है."

