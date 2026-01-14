ETV Bharat / state

भिंड में हॉरर किलिंग, चाचा संग भागी शादीशुदा बेटी, बहाने से बुलाकर गोलियों से भूना

भिंड: मेहगांव में ऑनर किलिंग की घटना सामने आई है. एक पिता ने अपनी शादीशुदा बेटी को मौत के घाट उतार दिया. मामला मेहगांव थाना क्षेत्र के खेरिया थपक गांव का है. बताया जा रहा है कि, गांव के रहने वाले मुन्नेश धानुक ने बीती 11 दिसंबर को अपनी बेटी निधि की शादी ग्वालियर के देवू धानुक से की थी. निधि ससुराल पहुंची और 28 दिसम्बर के दिन अपने पति के साथ ग्वालियर के महारक बाढ़े में शॉपिंग के लिए गई. शॉपिंग के बाद उसने पति से पानी मांगा. जब उसका पति पानी लेने गया था, उसी बीच निधि धानुक बाजार से गायब हो गई.

शादी के बाद प्रेमी के साथ भागी थी युवती

युवती के गायब होने पर उसके पति ने उसे काफी तलाशा. लेकिन जब नहीं मिली तो सूचना उसके मायके में भी दी. इसके बाद ससुराल और मायके पक्ष ने भी उसे ढूंढ़ने की काफी कोशिश की लेकिन वह नहीं मिली. कुछ समय बाद पता चला की वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई है, जो रिश्ते में उसका चाचा लगता था. मामला थाने तक पहुंचा तो युवती ग्वालियर कोतवाली पुलिस के सामने पेश हो गई. उसने पुलिस को बयान दिया कि, वह बालिग है और अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ गई है. ये बात सामने आने के बाद दोनों ही परिवारों में तनाव हो गया. क्योंकि दोनों ही परिवारों को सामाजिक छवि खराब होने का डर बैठा गया.