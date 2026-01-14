भिंड में हॉरर किलिंग, चाचा संग भागी शादीशुदा बेटी, बहाने से बुलाकर गोलियों से भूना

ETV Bharat / state

भिंड: मेहगांव में ऑनर किलिंग की घटना सामने आई है. एक पिता ने अपनी शादीशुदा बेटी को मौत के घाट उतार दिया. मामला मेहगांव थाना क्षेत्र के खेरिया थपक गांव का है. बताया जा रहा है कि, गांव के रहने वाले मुन्नेश धानुक ने बीती 11 दिसंबर को अपनी बेटी निधि की शादी ग्वालियर के देवू धानुक से की थी. निधि ससुराल पहुंची और 28 दिसम्बर के दिन अपने पति के साथ ग्वालियर के महारक बाढ़े में शॉपिंग के लिए गई. शॉपिंग के बाद उसने पति से पानी मांगा. जब उसका पति पानी लेने गया था, उसी बीच निधि धानुक बाजार से गायब हो गई.

शादी के बाद प्रेमी के साथ भागी थी युवती
युवती के गायब होने पर उसके पति ने उसे काफी तलाशा. लेकिन जब नहीं मिली तो सूचना उसके मायके में भी दी. इसके बाद ससुराल और मायके पक्ष ने भी उसे ढूंढ़ने की काफी कोशिश की लेकिन वह नहीं मिली. कुछ समय बाद पता चला की वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई है, जो रिश्ते में उसका चाचा लगता था. मामला थाने तक पहुंचा तो युवती ग्वालियर कोतवाली पुलिस के सामने पेश हो गई. उसने पुलिस को बयान दिया कि, वह बालिग है और अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ गई है. ये बात सामने आने के बाद दोनों ही परिवारों में तनाव हो गया. क्योंकि दोनों ही परिवारों को सामाजिक छवि खराब होने का डर बैठा गया.

हत्या के बाद पत्नी ने दी पुलिस को सूचना
पुलिस के मुताबिक, मंगलवार को युवती के पिता मुन्नेश ने उससे मुलाकात की और समझा बुझा कर अपने गांव साथ में वापस ले आया. लेकिन रात में वह उसे अपने साथ गांव के बाहर सरसों के खेत में ले गया, जहां उसे समझाने की कोशिश की. जब वह नहीं मानी तो सीने में गोली मार कर हत्या कर दी. इस घटना की जानकारी खुद आरोपी की पत्नी यानी युवती की मां ने पुलिस को दी थी. फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद युवती का शव उसके परिजन को सौंप दिया है, और ससुराल पक्ष की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया है.

सामाजिक बदनामी के डर से की हत्या
मेहगांव एसडीओपी संजय कोच्छा का कहना है कि, "पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है. आरोपी ने पूछताछ में हत्या कबूल करते हुए बताया है कि, उसने गांव और समाज में बदनामी की वजह से वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस मामले में और भी जानकारी जुटा रही है, जांच जारी है."

