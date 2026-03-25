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भिंड में सरकारी ऑफिसों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने खाली कराया पूरा इलाका

भिंड में मुख्य डाकघर और पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, बम स्क्वॉड ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन. ई-मेल के जरिए मिली सूचना.

Bhind post office Bomb Threat By Email
मुख्य पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 6:44 PM IST

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भिंड: मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मुख्य डाकघर और पासपोर्ट ऑफिस को बुधवार को एक ई-मेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. जिससे दोनों कार्यालय परिसर सहित आस-पास के क्षेत्रों में अफरातफरी मच गई. मामले की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल, बम स्क्वॉड सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और डाक घर के आसपास के सभी घरों को खाली करा दिया गया. जिसके बाद बम स्क्वॉड टीम ने पूरे इलाके की बारीकी से तलाशी ली. लेकिन मामले में किसी तरह की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है. जिसके बाद पुलिस ईमेल की जांच में जुट गई है.

पूरे क्षेत्र को कराया गया खाली

भिंड जिले के मुख्य बाजार में उस वक्त अचानक अफरातफरी का माहौल बन गया. जब अचानक धड़ाधड़ पुलिस की गाड़ियां और अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ हेड पोस्ट ऑफिस के बाहर पहुंचे. इस तरह पुलिस के आने से पहले किसी आपराधिक गतिविधि की आशंका लोगों में उठी, लेकिन इसके बाद पुलिस ने जब पोस्ट ऑफिस के दोनों ओर के रास्ते ब्लॉक करा दिए तो लोग समझ गए कुछ तो बड़ा हुआ है.

पुलिस ने खाली कराया पूरा इलाका (ETV Bharat)

भोपाल से मिला था पोस्टऑफिस पर बम अटैक का अलर्ट

कुछ ही देर में पता चला की किसी ने भिंड के मुख्य डाकघर और पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी है. जिसकी जानकारी डाकघर के पास भोपाल से आई है. जिसके बाद तुरंत ये जानकारी पुलिस के साथ साझा की गई. मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक ने बताया, "कोतवाली थाना प्रभारी के पास भिंड के मुख्य डाकघर से फोन आया था. कॉल में बताया गया कि भोपाल हेड ऑफिस से उन्हें अलर्ट किया गया है कि किसी अज्ञात ईमेल के जरिए भिंड के पासपोर्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है."

Bhind post office Bomb Threat By Email
भिंड में पोसपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)

बम स्क्वॉड और पुलिस ने की सर्चिंग

एएसपी संजीव पाठक ने बताया, "इस विषय को तत्काल गंभीरता से लेते हुए पुलिस बल को सुरक्षा में लगाया गया है. साथ ही पोस्ट ऑफिस और आसपास के पूरे इलाके को पुलिस द्वारा खाली करा दिया गया है. इसके साथ ही पुलिस और बम स्कॉड की टीम ने पोस्ट ऑफिस और आसपास के इलाके में सर्चिंग की है. हालांकि अभी तक ऐसी कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है."

Bhind post office Bomb Threat By Email
डाकघर और पासपोर्ट ऑफिस को ईमेल से मिली बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)

आरोपी की तलाश में जुटी साइबर टीम

एएसपी संजीव पाठक ने कहा, "पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. इसके लिए साइबर सेल की एक टीम को लगाया गया. जिससे पता चल सके कि आखिर ये धमकी भरा ईमेल किसने भेजा है." फिलहाल ऐसा लग रहा है कि किसी ने दहशत फैलाने के लिए इस तरह का ईमेल भेजा है. जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

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