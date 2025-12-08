ETV Bharat / state

भिंड में गांव के चंदे से ब्याही गई किसान की बिटिया, खातिरदारी देख दंग हुए मुरैना के बाराती

भिंड: कहते हैं गांव में लोगों के मकान भले ही छोटे होते हैं, लेकिन दिल बहुत बड़े होते हैं. मध्य प्रदेश के भिंड में एक गांव ऐसा है, जिसने मानवता की अनोखी मिसाल कायम की है. इस गांव में एक गरीब पिता की बेटी की शादी थी, जेब में दो ढाई हजार रुपए थे, लेकिन पूरे गांव ने उस बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से की. गांव वालों ने सिर्फ शादी ही नहीं कि बल्कि पूरा खर्च भी उठाया है. साथ ही बेटी को उपहार भी दिए.

पूरा गांव बना स्वागतकर्ता

भिंड के कीरतपुरा पंचायत में एक छोटा सा गांव है नाम है मंगतपुरा. इसी गांव में रहते राकेश कुशवाहा नाम के एक शख्स रहते है. उनके घर में शनिवार 6 दिसंबर को ढोल नगाड़े के साथ ब्याह की शहनाई गूंज रही थी. बेटी की शादी हो रही थी, सरकारी स्कूल में मुरैना से आई बारात रुकी थी. घर के बाहर पंगत यानी भोज चल रहा था. इस स्तर तक ये आम शादी की कहानी लगती है, लेकिन यह कोई आम शादी नहीं थी. क्योंकि इस विवाह में स्वागतकर्ता पूरा गांव था. सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन ये बात सौ फीसदी सच है. क्योंकि यहां दुल्हन का पिता शादी तो तय कर आया था, लेकिन शादी करने के लिए उसके पास सिर्फ ढाई हजार रुपये थे. यहीं इंसानियत और अपनेपन का आईना सबके सामने आया.

दुल्हन बनी लक्ष्मी (ETV Bharat)

मजदूरी करता है दुल्हन का पिता

दुल्हन के पिता राकेश कुशवाहा आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं. पहले बटाई पर किसानी करते थे, लेकिन हालत बदले तो किसानी छूट गई फिर कभी खेत पर तो कभी बाजार में मजदूरी कर परिवार का पेट पालते हैं. घर में एक ब्याह लायक बेटी थी और एक 12 साल का छोटा बेटा, जो कमाते 2 वक्त की रोटी में खर्च हो जाता. बेटी लक्ष्मी की शादी की बात आई तो मुरैना में शादी तय की. धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब शादी की तारीख नजदीक आ गयी. वैसे तो मंगतपुरा गांव में सभी समाज के लोग रहते हैं, लेकिन कुशवाहा समाज के नाम पर सिर्फ राकेश और एक अन्य परिवार ही है.

शादी सिर पर जेब खाली, चिंता में डूब गया था पिता

खैर विवाह नजदीक आते ही परिवार तैयारियों में जुट गया. दुल्हन के पिता राकेश कुशवाहा के अनुसार बारात के भोजन के लिए गांव के ही हलवाई, मेहमानों के लिए रजाई गद्दे, टेंट जैसी व्यवस्थाएं बुक कर दी. शादी एक दिन पहले राकेश काफी परेशान था, क्योंकि हाथ में पैसा नहीं था. चिंता सता रही थी कि शादी की रस्मों में नेकचार, बारातियों को शगुन, बेटी को गृहस्थी का सामान और हलवाई टेंट वालों के पैसे कहां से देंगे. क्योंकि घर की जमा पूंजी सब जोड़कर भी महज दो से ढाई हजार रुपए ही हाथ में थे. लेकिन फिर पूरे गांव ने इसकी जिम्मेदारी ले ली.

पूरे गांव ने इकट्ठा किया एक लाख रुपए का चंदा

जब गांव वालों को दुल्हन के पिता की परेशानी पता चली तो उन्होंने आपस में चंदा करके 1 लाख रुपए जुटा लिए. ग्रामीण सचिन नरवारिया ने ईटीवी भारत को बताया, "जब इस बारे में पता चला तो, ये बात घर वालों को बताई तो सभी परेशान हुए. क्योंकि ये न सिर्फ गांव की इज्जत का सवाल था. बल्कि उनके गांव की बेटी के भविष्य की भी बात थी." सचिन और उनके चाचा रामू नरवरिया ने गांव के अन्य लोगों से चर्चा की. इसके बाद ग्रामीणों की एक बैठक हुई. जिसमें तय किया गया कि इस शादी में सभी लोग सामर्थ्य के हिसाब से सहयोग करेंगे. किसी ने गेहूं दिए तो किसी ने नगद रुपए, देखते ही देखते करीब 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गए.