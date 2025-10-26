ETV Bharat / state

भिंड के बीहड़ में गड़ा है खजाना? हासिल करने मंदिर में शुरू हुई 10 फीट की खुदाई

भिंड के दधीश्वर शिव मंदिर में सामने आया खुदाई का मामला, पुजारी ने किया गढ़े धन के लिए की खुदाई करने का दावा, केस दर्ज.

BHIND SHIVA TEMPLE EXCAVATION
भिंड के दधीश्वर शिव मंदिर में खुदाई (ETV Bharat)
Published : October 26, 2025 at 8:36 AM IST

Updated : October 26, 2025 at 11:30 AM IST

भिंड: देश में अकसर खजाने के लिए खुदाई करने के मामले सामने आते रहते हैं. ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के भिंड में भी सामने आया. पुजारी का दावा है कि गढ़े खजाने की बात पर लोगों ने मंदिर में खुदाई कर दी. मंदिर की प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व के कारण यह घटना लोगों के लिए चिंता का विषय बनी. मौके पर पहुंचे स्थानीय पुजारी और ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरु कर दी है. यह घटना न केवल मंदिर की ऐतिहासिक गरिमा के लिए गंभीर है, बल्कि यह हमें हमारे प्राचीन धरोहरों की सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता की याद दिलाती है.

बीहड़ में बना है 1400 साल पुराना मंदिर
असल में मामला भिंड के मौ क्षेत्र के रतवा गांव का है. यहां बीहड़ों के बीच बियाबान जंगल में स्थित है दधीश्वर शिव मंदिर. दधीश्वर शिव मंदिर अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वता के लिए जाना जाता है. यह मंदिर करीब 1400 साल पुराना बताया जाता है, इस प्राचीन मंदिर से स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनायें भी जुड़ी हैं. बीहड़ों के बीच बियाबान जंगल में स्थित होने के कारण अपनी प्राचीनता और शांत वातावरण के लिए विशेष पहचान रखता है. स्थानीय लोगों के लिए यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उनके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का अहम हिस्सा भी है. लेकिन शनिवार को कुछ अज्ञात लोगों ने मंदिर में गढ़े धन की चाहत में खुदाई कर दी.

पुजारी ने किया गढ़े धन के लिए की खुदाई करने का दावा (ETV Bharat)

पुजारी ने खोला दरवाजा तो खुदाई मिली
रतवा गांव के ही रहने वाले राधाकृष्ण दुबे हर दिन सुबह शाम की पूजा के लिए जंगल में बने इस प्राचीन मंदिर में जाते हैं. शुक्रवार को जब वे शाम की पूजा करने मंदिर पहुचे थे तब सब सामान्य था. लेकिन जब वे शनिवार को मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो मंदिर के पट खोलते ही उनके होश उड़ गए. क्योंकि गर्भगृह में खुदाई की हुई थी. जहां करीब 10 फीट गहरा गड्ढा बना हुआ था. इससे अनुमान लगाया गया कि यहां गढ़ा हुआ धन ढूंढने का प्रयास किया गया होगा.

EXCAVATION IN TEMPLE FOR TREASURE
1400 साल पुराना है दधीश्वर शिव मंदिर (ETV Bharat)

मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी
इस परिस्थिति को देखते हुए पुजारी ने तुरंत स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस को सूचना दी. इसके बाद मौके पर पहुंची मौ पुलिस ने मौका मुआयना कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धार्मिक हवनाओं को आहत करने के लिए धारा 299 के तहत मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है. जांच अधिकारी प्रदीप सिंह भदौरिया ने बताया, पुजारी राधाकृष्ण दुबे की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है.''

EXCAVATION IN TEMPLE FOR TREASURE
मंदिर में 10 फीट गहरा गड्ढा मिला (ETV Bharat)

बताया यह भी जा रहा है कि, करीब दो महीने पहले भी इसी मंदिर में नंदी की प्रतिमा को उसके स्थान से खिसकाया गया था. लेकिन तब किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन शनिवार की घटना के बाद मामले में पुलिस की मदद मांगी गई है.

Last Updated : October 26, 2025 at 11:30 AM IST

