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डॉक्टर हुनमान के चमत्कार वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज, विश्व में इस तरह का एकमात्र मंदिर

असल में भिंड के मेहगांव ब्लॉक में स्थित दंदरौआ धाम हनुमान मंदिर में विराजमान भगवान हुनमान सखी वेश में विराजमान हैं और डॉक्टर हनुमान के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध हैं. इस प्राचीन मंदिर की मान्यता है कि, यहां कैंसर जैसे बड़े रोग भी हनुमान जी की भभूति से ठीक हो जाते हैं. इसी वजह से यह मंदिर देशभर में आस्था का केंद्र है. इस मंदिर को गुजरात की संस्था वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया ने अपनी विशेष श्रेणी में अलंकृत किया है.

भिंड : मध्य प्रदेश के भिंड में स्थित प्रसिद्ध दंदरौआ धाम को अपनी मान्यता के चलते बड़ी उपलब्धि हांसिल हुई है. वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया ने दंदरौआ धाम मंदिर को दुनिया के पहले ऐसे हनुमान मंदिर के रूप में दर्ज किया है, जहां हनुमानजी डॉक्टर के रूप में विराजमान हैं.

ग्वालियर पहुचे दंदरौआ धाम महंत महामंडलेश्वर 1008 श्री रामदास जी महाराज और वॉल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया के चीफ एडिटर पावन सोलंकी ने इस उपलब्धि को लेकर ग्वालियर में चर्चा की.

वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट के साथ महामंडलेश्वर (Etv Bharat)

तीन महीनों की रिसर्च के बाद मिला टाइटल

दंदरौआ धाम के महंत रामदास महाराज ने बताया, '' पिछले तीन महीनों से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया की टीम लगातार दंदरौआ धाम में विराजमान डॉ. हनुमान को लेकर रिसर्च कर रही थी, जिसके बाद उन्होंने मंदिर से जुड़े सोशल मीडिया प्रभारी से बात की, और सभी पहलुओं की जांच और शोध के बाद दंदरौआ धाम को विश्व के पहले ऐसे मंदिर का दर्ज दिया, जहां भगवान हनुमान डॉक्टर और सखी रूप में विराजमान हैं.

पूरे देश में एक मात्र मंदिर, जहां सखी और डॉक्टर रूप में हनुमान (Etv Bharat)

पूरे देश में एक मात्र मंदिर, जहां सखी रूप में हनुमान

रामदास महाराज ने कहा, '' वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया की टीम ने पूरे भारत में पता लगाया है और ये पाया कि, सखी रूप में विराजमान डॉक्टर हनुमान एक मात्र भिंड के प्रसिद्ध दंदरौआ धाम मंदिर में ही विराजमान हैं. सारे फैक्ट्स चैक करने के बाद उन्होंने दंदरौआ आने की इच्छा जताई और ये अलंकरण प्रमाणपत्र मंदिर को सौंपा है.

डॉक्टर हुनमान के चमत्कार वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज (Etv Bharat)

एक ही मंदिर में भगवान के दो स्वरूपों की पूजा

वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट और चीफ एडिटर पावन सोलंकी इस मौके पर खुद इस विश्व रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र सौंपने ग्वालियर आए थे. बुधवार को मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया, '' वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया के पास एक रिसर्च आई थी कि, मध्यप्रदेश के भिंड जिले में दंदरौआ धाम मंदिर में हनुमान जी के दो अलग-अलग स्वरूपों की पूजा होती है. इस पर पूरी टीम ने ऑनलाइन, ऑफलाइन, सोशल मीडिया, पुजारी सबसे बात की और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए. साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया की एक्सपर्ट टीम ने भी यह देखा कि विश्व में इस तरह का कोई दूसरा मंदिर नहीं है, जहां भगवान के दो अलग-अलग रूपों की एक ही मंदिर में पूजा हो.''

वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया ने दर्ज की मंदिर की मान्यता (Etv Bharat)

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आंखों देखी ईश्वर की महिमा

पावन सोलंकी ने कहा, '' तीन महीने की रिसर्च और फैक्ट चेक के बाद हमारी टीम भिंड जिले के दंदरौआ धाम मंगलवार को पहुंची. यहां बुधवार को इस मंदिर को वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया में विश्व रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज किया गया है. इस मंदिर के दावे की प्रमाणिकता टीम ने आंखों से भी देखी. जब मंगलवार को एक ऐसा मरीज मंदिर में पहुंचा, जिसे ट्यूमर हुआ था और मंदिर की भभूति लेने से उसका ट्यूमर ठीक हुआ है. ये प्रमाण भी इस रिकॉर्ड के एनालिसिस में शामिल किए गए हैं.''