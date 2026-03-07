ETV Bharat / state

भिंड के दौलतपुरा गांव में खंभे पर टंग जाता है न्योता, 6 दशक से निभाई जा रही पूर्वजों की परंपरा

भिंड जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित है दौलतपुरा गांव. यहां पहुंचते ही अगर गांव के बाहर बने एक खंभे पर आपको कोई शादी या तेरहवीं का निमंत्रण पत्र लटका हुआ दिख जाये तो हैरान ना होइएगा. इस गांव में निमंत्रण इसी खंभे से दिया जाता है. ये परंपरा दौलतपुरा गांव के बुजुर्गों ने करीब 6 दशक पहले बनाई थी. जिसका निर्वहन आज भी गांव के लोग कर रहे हैं.

भिंड: भारत अपनी परंपरा रीति रिवाजों के लिए पहचाना जाता है और कई प्रथाएं समाज को भी अच्छी सीख देती हैं. ऐसी ही परंपरा बनाई चंबल के एक गांव ने, जो आज इसकी पहचान बन चुकी है. ये गांव है दौलतपुरा, जहां किसी के भी घर निमंत्रण पत्रिका नहीं जाती. हर न्योता गांव के बाहर से स्वीकार होता है. इसे एक खंभे पर टांग दिया जाता है.

गांव के बाहर लगे खंभे पर टांग दी जाती है निमंत्रण पत्रिका

स्थानीय निवासी वीर सिंह तोमर बताते हैं "ये अनोखी परंपरा गांव के बुजुर्गों ने बनाई थी. जब भी गांव में किसी के घर विवाह समारोह होता है या किसी की मौत पर मृत्युभोज का आयोजन होता है तो लोग घर-घर जाकर पत्रिका नहीं देते. वे गांव के बाहर लगे एक खंभे पर वह निमंत्रण पत्र लटका देते हैं. जब गांव के लोग उसे देखते हैं तो निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं."

खंभे पर टांग देने से पूरा गांव कर लेता है न्योता स्वीकार (ETV Bharat)

आज भी जारी है पुरानी परंपरा

दौलतपुरा गांव के सरपंच अमर सिंह के मुताबिक "गांव में ये बहुत पुरानी रीत है जिसे गांव के लोग आज भी निभा रहे हैं. आज के समय में अपने पूर्वजों की विरासत और उनके नियम का पालन करना बड़ी बात है. ये ग्रामीण आज भी ऐसा करते हैं. गांव के साथ ही आसपास यदि किसी की रिश्तेदारी में विवाह या तेरहवीं का आयोजन होता है तो उसका निमंत्रण पत्र भी उसी खंभे पर लगाया जाता है. जब कोई ग्रामीण उस पत्रिका को देखता है तो वह संबंधित व्यक्ति को सूचित कर देता है. वह व्यक्ति वहां जाकर कार्ड पढ़ लेता है. ये बुजुर्गों के नियम है जो सालों से चले आ रहे हैं."

क्यों शुरू हुई ये परंपरा?

ये अनोखी परंपरा आख़िर क्यो शुरू हुई. इस बात को जानने के लिए कुछ लोगों से संपर्क किया. गांव के बुजुर्ग गोविंद सिंह ने बताया "ये रीत करीब 60 साल पहले शुरु हुई थी, तब वे बहुत छोटे थे. उस जमाने में आज की तरह ना तो मोबाइल थे और ना ही उस दौर में लोग घर-घर पत्रिका देते थे. तब ये काम नाई समाज के लोगों द्वारा किया जाता था, एक नाई पूरे गांव में घूम-घूम कर घर-घर निमंत्रण पत्र देता था. लेकिन दौलतपुरा में नाई समाज का कोई परिवार नहीं रहता था ऐसे में ये काम लोगों को खुद करने पड़ते थे जिसकी वजह से कई बार कुछ लोगों को न्योता देना भी भूल जाते तो गांव में बुराई होती थी इसी कारण ये परंपरा शुरू हुई."

नाई समाज का परिवार ना होने से शुरू हुई थी रीत

गांव में नाई समाज का परिवार ना होने से आने वाली परेशानियों को देखते हुए उस वक्त गांव के बुजुर्गों ने एक नियम बनाया कि, गांव में किसी के भी घर कोई भी कार्यक्रम होगा, जिसमे लोगों को भोज निमंत्रण देना हो तो उसे गांव के बाहर एक खंभे पर टांग दो. चाहे वह सार्वजनिक भोज हो या निजी निमंत्रण, लोग उसे देख लेंगे और उसी से न्योता स्वीकार कर लेंगे. यही नियम इस गांव की रीत, परंपरा और पहचान बन गई. आज की आधुनिकता की दौड़ में भी गांव के लोग अपने पूर्वजों के बनाए इसी नियम को मानते आ रहे हैं.