चंबल में बेटियों को समझते थे बोझ, उसी बीहड़ से निकली तृप्ति बन रही वेट लिफ्टिंग का सितारा

पहले ही अटैम्प्ट में पाया स्टेट सेलेक्शन ईटीवी भारत से बातचीत में तृप्ति ने बताया कि, "स्कूल में मेरी एक टीचर थी साधना तोमर, उन्होंने मेरी बॉडी स्ट्रक्चर देख कर इन्स्पायर किया था. उन्होंने कहा था कि, तुम वेट लिफ्टिंग के लिए जाओ, इसके बाद उनके कहने पर कम्पटीशन में भाग लिया और पहले ही अटैम्प्ट में स्टेट लेवल के लिए सिलेक्शन हो गया था. इसके बाद खेलो एमपी यूथ गेम्स हुए तब पहला मेडल मिला."

स्कूल टीचर ने दिलाया था पहला मौका भिंड जिले के बीहड़ी गांव जैत गुढ़ा के रहने वाले किसान रमा शंकर और गायत्री राजावत के घर 18 साल पहले बिटिया ने जन्म लिया, शायद उस समय राजावत दंपति को नहीं पता था की बेटी आगे चलकर उनका नाम कितना रोशन करेगी, लेकिन उन्होंने एक आदर्श माता पिता की तरह उसकी पढ़ाई लिखाई कराई. स्कूल में ही उनकी एक टीचर साधना तोमर ने स्कूल गेम्स के लिए वेट लिफ्टिंग में उनका नाम लिखवा दिया था. वहीं से एक छात्र से खिलाड़ी बनने का सफर शुरू हो गया था.

एक दौर था जब चंबल में तंबाकू मुंह में रख कर बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, समय के साथ लोग जागरूक हुए और बेटियों के महत्व को समझा. ये बदलाव एक सकारात्मक पहलू में बदला जो आज भिंड की बेटियां गांव से निकल कर देश और विदेशों में खेल जगत में नाम रोशन कर रही हैं. चंबल की ऐसी ही एक बेटी है तृप्ति राजावत जो अपने गांव से निकली पहली खिलाड़ी है. उसका चयन जल्द ही दिल्ली में होने जा रही वेट लिफ्टिंग की नेशनल चैंपियनशिप के लिए हुआ है.

भिंड: मध्य प्रदेश के भिंड में कभी बेटियों को बोझ समझा जाता था. उसी भिंड की बेटियों ने चंबल का नाम देश विदेश तक में रोशन कर रहीं है. भिंड धीरे धीरे स्पोर्ट्स हब बन रहा है, क्योंकि यहां से निकले खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में ना सिर्फ पहुंचते हैं बल्कि मेडल भी घर लाते हैं. ऐसी ही एक प्लेयर हैं तृप्ति राजावत, जो बीहड़ी गांव जेत गुड़ा से निकल कर वेट लिफ्टिंग में आगे बढ़ रही हैं. तृप्ति का चयन नेशनल चैंपियनशिप में हुआ है.

खेलो इंडिया में हुआ था सिलेक्शन, लेकिन इंजरी की वजह से चूंकि

तृप्ति कहती हैं कि, ''स्कूल से शुरू हुआ सफर लगातार आगे बढ़ रहा है, पहले स्कूल गेम्स फिर खेलो एमपी यू गेम्स में मेडल इसके बाद ओपन स्टेट चैंपियनशिप में भाग लिया तो उसमें पोजीशन आई और मेडल मिला. इसके बाद दूसरा ओपन स्टेट खेल उसमें भी. हाल ही में इंदौर में भी वेट लिफ्टिंग ओपन स्टेट कम्पटीशन हुआ. इसमें भी दूसरा स्थान लाकर सिल्वर मेडल जीता. अब तक वे चार मेडल जीत चुकी हैं. इसके अलावा वे खेलों इंडिया वुमेंस जोनल में भी भाग ले चुकी हैं जिसमें पांचवा स्थान हासिल कर खेलो इंडिया नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था. लेकिन दुर्भाग्य से कुछ चोटों की वजह से वे खेलने नहीं जा पायी.''

दिसम्बर में खेलेंगी पहला नेशनल

तृप्ति ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि, ''हाल ही में सितंबर में आयोजित हुई स्टेट चैंपियनशिप में उन्होंने भाग लिया था. यहां कुल 60 किलो क्लीन जर्क और 50 स्नेच लिफ्ट किया, 110 किलो वजन उठाकर प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया और सिल्वर मेडल जीतने के साथ ही उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफ़ाई कर लिया. इस प्रतियोगिता में 180 प्रतिभागी शामिल हुए थे और अब जल्द ही दिसम्बर के महीने में दिल्ली में वेट लिफ्टिंग की नेशनल चैंपियनशिप आयोजित होगी जहां वे अपने बल का प्रदर्शन करेंगी.''

लड़कियों के लिए बाहर निकल कर खेलना आज भी चुनौती

आज भी चंबल में लड़कियों का बाहर निकला इतना आसान नहीं होता क्योंकि हर जगह की तरह कुछ पुराने खयालात के लोग इस क्षेत्र में भी हैं. तृप्ति कहती हैं कि, उनके आगे बढ़ने में उनकी मां गायत्री का बहुत बड़ा श्रेय है, उनके साथ ही उनके पिता और पूरे परिवार ने उन्हें सपोर्ट किया उनके मामा लेफ्टिनेंट कर्नल है उन्होंने भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया.

''लेकिन फिर भी एक बढ़ी चुनौती थी कि जब स्कूल गेम्स के बाद भिंड से बाहर खेलने की बारी आई तो ऐसे में पड़ोस के और कुछ जानने वाले लोगों ने परिवार से कहना शुरू कर दिया था कि, लड़की है बाहर अकेले कैसे जाएगी, कोई और लड़की वेट लिफ्टिंग में उससे पहले भिंड से बाहर नहीं गई थी. तो घर वाले भी उन्हें जाने नहीं दे रहे थे, संभाग स्तर पर खेलने भी नहीं भेज रहे थे. लेकिन फिर जो स्पोर्ट्स टीचर थे उन्होंने सपोर्ट किया और उनकी वजह से भिंड से बाहर निकल कर खेलने का मौका मिल पाया.''

चैंपियनशिप जिताने दादा बने डायटीशियन

बीएससी के पहले साल में प्रवेश लेने के बाद कॉलेज के सहयोग से अब तृप्ति अपने नेशनल चैंपियनशिप की तैयारी में जुटी हैं. वे इंदौर में रहकर एक स्पोर्ट्स एकेडमी में मेहनत कर रही हैं. यहां उनके दादाजी केएस टुड़ेले भी साथ रह रहे हैं, जो ना सिर्फ उनके गार्जियन बल्कि मेंटर और डायटीशियन की भूमिका भी निभा रहे हैं. क्या डाइट लेना है, कब उठना है, कब रिलैक्स होना है. सब कुछ देख रहे हैं. नेशनल में मेडल की तैयारी भी पूरी मेहनत के साथ हो रही है, सुबह 5 से 6 बजे तक ग्राउंड टाइम होता है, इसके बाद डाइट लेकर फिर तीन घंटे प्रैक्टिस करती हैं. इसके बाद शाम को एक बार फिर 3 घंटे ट्रेनिंग होती है.

अंतरराष्ट्रीय पटल पर गांव का नाम रोशन करने की चाहत

तृप्ति पहली बार नेशनल चैंपियनशिप खेलने जा रही हैं और इसके लिए पूरी मेहनत भी कर रही हैं. वह चाहती हैं कि उसकी मेहनत रंग लाए और वह भविष्य में न सिर्फ देश बल्कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर देश, अपने परिवार और अपने गांव का नाम रोशन करें.