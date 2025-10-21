ETV Bharat / state

भिंड में दलित को पीटने और यूरिन पिलाने का आरोप, भीम आर्मी ने घेरा थाना, 3 आरोपी हिरासत में

सीधी के बाद अब भिंड में भी पेशाब कांड. पीड़ित के अनुसार उसे जंजीरों से बाधकर पहले पीटा गया, फिर यूरिन पिलाई.

Bhind urine scandal
भिंड में दलित को पीटने और यूरिन पिलाने का आरोप (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 2:17 PM IST

भिंड : भिंड में भी पेशाब कांड होने के बाद जिला प्रशासन व पुलिस में हड़कंप है. पीड़ित के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 03 युवकों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. तीनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है. पीड़ित दलित युवक भिंड के अजुद्दीपुरा का रहने वाला है. वह ग्वालियर में वाहन चलाता है. आरोप है कि दीपावली के दिन भिंड के 03 युवकों ने उसके साथ मारपीट की और फिर पिशाब पिलाई.

जंजीरों से बांधकर 4 घंटे तक पीटने का आरोप

पीड़ित ने ईटीवी भारत को बताया "सोमवार को सोनू बरुआ, आलोक शर्मा और छोटू उसके गांव में घर पर गए. वे कई दिनों से उनकी जीप चलाने की जिद कर रहे थे. लेकिन वह मना कर रहा था. सोमवार को ये 3 लोग गांव गए और उसके पिता से उसके बारे में पूछा. पिताजी ने बताया कि वह ग्वालियर वाले घर पर है."

पीड़ित युवक ने बताया "इसके बाद तीनों लोग ग्वालियर में उसके घर पहुंचे. उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर भिंड के लिए निकल गए. रास्ते में जब ये लोग सेमरपुरा मोड़ पर पहुंचे तो गाड़ी रोककर उससे बेरहमी से मारपीट की गई और पेशाब पिलाई. इसके बाद उसे सोनू बरुआ की कोठी पर ले गए. वहां उसे जंजीरों से बांधकर 4 घंटे तक पीटा."

भीम आर्मी ने घेराव किया, तब दर्ज हुआ मामला

इस घटना के बाद जानकारी भीम आर्मी को लगी तो दलित नेताओं ने पुलिस से मामले में FIR दर्ज करने की बात की. जब पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा तो शुरू में उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई. इसके बाद सुरपुरा थाने का घेराव हुआ. तब जाकर मामला दर्ज हो सका. भीम आर्मी नेता देशराज लहरिया ने बताया "फ़ोन पर जानकारी मिली थी. इसके बाद वे लोग मौके पर पहुंचे और पीड़ित को बचाया. इसके बाद शाम 7 बजे जब पुलिस के पास पहुंचे तो FIR दर्ज नहीं की जा रही थी. थाने का घेराव किया तब मामला दर्ज किया गया."

आरोपी के परिजन बोले- झूंठे केस में फंसाया

इधर, आरोपी आलोक शर्मा के भाई सौरभ शर्मा का कहना है "उसके भाई को झूंठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है. तीनों युवकों का उससे कुछ विवाद हुआ. उसे मारपीट और पेशाब पिलाने का एंगल देकर झूठा केस लगा दिया. वहीं, भिंड एएसपी संजीव पाठक का कहना है "शिकायत पर सोमवार रात मामला दर्ज कर लिया. तीनों आरोपियों को भी बाउंडओवर कर लिया है. अभी जांच की जा रही है."

