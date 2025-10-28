ETV Bharat / state

तूल पकड़ता भिंड पेशाब कांड! आमने-सामने दलित और सवर्ण वर्ग, आर पार की लड़ाई की चेतावनी

भिंड पेशाब कांड थमने का नाम नहीं ले रहा, दलित के आरोपों पर जहां सवर्णों ने बिना कार्रवाई का लगाया आरोप,भीम आर्मी ने दी चेतावनी.

BHIND DALIT VS UPPER CASTE
आमने-सामने दलित और सवर्ण वर्ग (ETV Bharat)
भिंड: मध्य प्रदेश के भिंड में इन दिनों दो समुदाय एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक हुई घटनाओं ने सवर्ण और दलित वर्ग के लोगों को आमने सामने कर दिया है. पेशाब कांड को लेकर जहां सैकड़ों की संख्या में एसपी कार्यालय पहुंच कर हिंदू संगठन परशुराम सेना ने पुलिस से मामले की सटीक जांच की मांग और झूठा प्रकरण दर्ज कर की कार्रवाई का आरोप लगाया, तो वहीं दलित वर्ग की और से भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष भी पेशाब कांड के पीड़ित युवक से मिलने भिंड पहुंचे.

तूल पकड़ता भिंड पेशाब कांड

असल में यह पूरा विवाद दिवाली के दिन 20 अक्टूबर को शुरू हुआ था. सूरपुरा गांव के दलित युवक ने आरोप लगाया था कि, तीन लोगों ने उसे घर से अगवा कर मारपीट की और उसे पेशाब पिलाया था. इस पर भीम आर्मी ने हंगामा किया तो पुलिस ने 3 आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर हिरासत में ले लिया था. ये मामला यहां शांत नहीं हुआ. इस मामले में सवर्ण समाज ने भी विरोध किया. सवर्ण समाज के नेताओं का आरोप था की, आरोपी बनाए गए युवकों को फंसाने के लिए ये कहानी गढ़ी गई और उन पर झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया. इसके बाद सुरपुरा गांव के सवर्ण समाज से आने वाले लोगों ने जाटव समाज का बहिष्कार करने की शपथ ले ली.

तूल पकड़ता भिंड पेशाब कांड (ETV Bharat)

हिंदू संगठनों ने एसपी कार्यालय घेरा

ये मामला धीरे-धीरे तूल पकड़ गया और दलित और सवर्ण वर्ग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए. इसी मामले में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर विवादित बयानों से सुर्खियों में छाये ग्वालियर हाईकोर्ट बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा भी 40 से ज्यादा वकीलों के साथ भिंड पहुंचे. जहां परशुराम सेना और करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मिलकर मामले में जांच की मांग की.

पुलिस को हिंदू संगठनों की चेतावनी

एडवोकेट अनिल मिश्रा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि, "सुरपुरा पेशाब कांड में पुलिस ने बिना जांच पड़ताल तीन युवकों पर FIR दर्ज की उन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया. उन्होंने सवाल किया कि आखिर पुलिस पर भीम आर्मी का इतना दबाव क्यों है? उनके दबाव में क्यों बिना जांच FIR कर देते हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि, सत्ता हो प्रशासन या पुलिस सनातनियों का सम्मान नहीं करते, इसलिए आज चेतवानी के तौर पर मांग की है, सही जांच करें. उन सभी पर जो झूठे प्रकरण दर्ज करा रहे हैं. नहीं तो सवर्ण समाज अपने स्तर पर फिर आर या पार की लड़ाई लड़ेगा. हालांकि भिंड एएसपी ने उन्हें खुद जांच का आश्वासन दिया है."

UPPER CASTE AGAINST DALIT BHIND
भिंड में सवर्ण वर्ग का विरोध (ETV Bharat)

पेशाब कांड मामले में भीम आर्मी दम दिखाने को तैयार

इस पूरे हंगामे के दौरान भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सतेंद्र विद्रोही भी भिंड पहुंचे. भिंड के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने ग्वालियर में मीडिया से चर्चा की. उन्होंने कहा कि, "वे पेशाब कांड के पीड़ित से मिलने जा रहे हैं. इस केस में जो अनियमितता बरती जा रही, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को धमकियां दी जा रही है, लेकिन हम शांति प्रिय लोग है, नहीं चाहते की सामाजिक तानाबाना बिगड़े, लेकिन अगर किसी (सवर्ण नेता) के मन में ऐसा है, जो ज्यादा बलशाली बन रहा तो समझ ले कि भीम आर्मी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी उससे जैसे चाहेंगे वैसे निपट लेगा."

'गृह युद्ध की और जा रहा देश'

जब उनसे दलित और सवर्ण समाजों में ली जा रही शपथों को लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि जो भी व्यक्ति या वकील दलित समाज से आने वाले महापुरुषों, दलित वर्ग के लोगों का सम्मान नहीं करे,गा जातिवाद और भेदभाव करेगा, दलित वर्ग उससे कोई भी काम चाहे वह धार्मिक हो या सांस्कृतिक कार्य नहीं कराएगा, फिर वह चाहे कोई भी हो. उन्होंने आगे कहा कि, भिंड में जो हालात बन रहे हैं, वह ठीक नहीं. इनसे देश ग्रह युद्ध की और जाएगा. इसलिए जो लोग पेशाब कांड मामले में आरोपियों का साथ दे रहे हैं, वो आरोपी जिन्होंने यह कृत्य किया उन पर पुलिस एनएसए की कार्रवाई करे.

सवर्ण नेताओं पर लगाया गंभीर आरोप

वहीं जब उनसे पूछा गया कि हालातों में सुधार लाने के लिए सवर्ण और दलित वर्ग को एक प्लेटफार्म पर बात नहीं करनी चाहिए ? तो इस सवाल के जवाब में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि, अब बात करने के लिए कुछ नहीं रहा, क्योंकि विरोध में खड़े लोग पीड़ित के साथ नहीं बल्कि हमेशा आरोपी और अपराधियों के साथ खड़े होते हैं. ऐसे में बातचीत की गुंजाइश ही नहीं है, अब ये दोनों वर्ग नदी के दो किनारे की तरह आपस में मिल नहीं सकते जब तक भेदभाव और जातिवाद बंद नहीं होगा.

BHIND BHIM ARMY PROTESTS
BHIND URINATING CASE
UPPER CASTE AGAINST DALIT BHIND
BHIND DALIT YOUTH ALLEGATIONS
BHIND DALIT VS UPPER CASTE

