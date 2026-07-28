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अकेले व्यक्ति पर भेड़िये की तरह टूट पड़े 6 लोग, 15 मिनट बरसाए लट्ठ, मरा समझ छोड़ा

चंबल में एक व्यक्ति गिड़गिड़ाता रहा और दबंगों उसे बेरहमी से पीटते रहे. वीडियो भी बनाते रहे. अधमरा कर छोड़ गए.

Bhind 6 peoples Brutally man
भिंड में व्यक्ति पर जानलेवा हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 12:10 PM IST

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भिंड : मालनपुर में एक व्यक्ति के साथ लाठी-डंडों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि 6 से 7 लोग एक शख्स को बेरहमी से पीट रहे हैं. पीड़ित रहम की भीख मांग रहा है लेकिन आरोपी रुके नहीं. लगातार लट्ठ बरसाते रहे. कुछ हमलावर मारपीट का वीडियो भी बनाते रहे. मामला 15 दिन पुराना है. वीडियो अब सामने आया है.

रास्ते में रोककर शुरू कर दी मारपीट

मामले के अनुसार घिरोंगी गांव में पीड़ित करतार सिंह के साथ मारपीट की गई. इसके पीछे रंजिश व रंगदारी बड़ी वजह बताई जा रही है. पीड़ित करतार सिंह ने मालनपुर थाने में शिकायत दर्ज करायी की. शिकायत के अनुसार "वह अपने एक साथी के साथ बाइक से गांव जा रहा था. रास्ते में गांव के दबंग जयसिंह गुर्जर और उसके साथियों ने उसे रोक लिया. बाइक रुकते ही जयसिंह और उसके साथियों ने लाठियों से हमला बोला दिया."

पुरानी रंजिश में शख्स को किया अधमरा

करतार सिंह को बेरहमी से तब तक पीटा, जब तक वह अधमरा नहीं हो गया. इसके साथ ही हमलावर मारपीट का वीडियो भी बनाते रहे. फ़रियादि के मुताबिक़ " जय सिंह गुर्जर से उसकी पुरानी राजिश चली आ रही है. जिसके चलते उसके साथ इस बेरहमी से मारपीट की गई." मालनपुर पुलिस थाना प्रभारी प्रदीप सोनी के मुताबिक "यह घटना करीब 15 दिन पुरानी है. फरियादी की शिकायत पर 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. पुलिस अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है. बाकी आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ़्तारी भी जल्द कर ली जाएगी."

मारपीट के बाद गांव में तनाव

इस घटना को लेकर मालनपुर के लोगों में रोष व्याप्त है. पीड़ित पक्ष ने पुलिस ने सख्त कार्रवाई की मांग के साथ ही आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है. गांव में दो पक्षों के बीच तनाव व्याप्त है. पुलिस लगातार मामले पर नजर बनाए हुए है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई गांवों में दबिश दी गई है. फरार आरोपी सरेंडर करने की तैयारी में बताए जा रहे हैं.

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