भिंड में परिचित ने की मासूम से दरिंदगी, बचाने आए 11 साल के भाई को भी पीटा
भिंड के मेहगांव में चौथी कक्षा की छात्रा से झाड़ियों में दुष्कर्म, लहूलुहान कर आरोपी फरार. पुलिस ने घेरकर दबोचा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 4:31 PM IST
भिंड : मेहगांव में एक बच्ची के साथ परिचित ने ही बेहद शर्मनाक वारदात की. चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 9 साल की मासूम अपने भाई के साथ स्कूल से घर लौट रही थी. रास्ते में मिले एक परिचित ने भाई-बहन को घर छोड़ने का झांसा देकर बाइक पर बैठा लिया. फिर सुनसान रास्ते में बच्ची के साथ झाड़ियों में दरिंदगी की. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
स्कूल से घर जाते वक्त दरिंदगी
घटना मेहगांव क्षेत्र में मंगलवार दोपहर की है. दोपहर एक बजे भाई-बहन स्कूल से घर जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में उन्हें एक युवक मिला, जो पहले से परिचित था. उसने दोनों बच्चों को घर छोड़ने का कहते हुए बाइक पर साथ बैठा लिया. वह पहले बच्चों को गांव के बाहर खेतों की तरफ ले गया. लेकिन आसपास चरवाहों को देखकर उसने रास्ता बदल दिया. इसके बाद युवक बच्चों को लेकर स्कूल के पीछे सुनसान झाड़ियों में लेकर पहुंचा. यहां उसने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया.
विरोध करने पर मासूम के भाई को पीटा
इस दौरान बहन के साथ दरिंदगी होते देख 11 वर्षीय भाई ने विरोध किया. भाई ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की लेकिन आरोपी ने मासूम भाई के साथ भी मारपीट कर दी. इसके बाद बच्ची से दुष्कर्म किया. आरोपी दोनों बच्चों को सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गया. हैवानियत के चलते बच्ची बेहोश होकर गिर पड़ी. वहीं मासूम भाई किसी तरह घर पहुंचा और परिजनों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे और बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया.
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दुष्कर्म के आरोपी को जेल भेजा
मेहगांव एसडीओपी संजय कोछा का कहना है "परिजनों की शिकायत पर बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है." वहीं, इस घटना को लेकर लोगों में भारी रोष है.