ETV Bharat / state

इंसान नहीं ये हैवान का काम! भिंड में डॉग को जंजीर से लटकाया, बेरहमी से पीटकर मार डाला

भिंड में पशु क्रूरता का एक भयानक मामला सामने आया, युवक ने कुत्ते को जंजीर में बांध पेड़ से लटकाया,बेरहमी से पिटाई कर हुई मौत.

BHIND DOG CRUELTY
भिंड में कुत्ते को बेरहमी से मारा (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 7:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भिंड: मध्य प्रदेश के भिंड से सर्कुलेट हो रहे एक वीडियो ने बर्बरता की सारे हदें पार कर दी है. एक बेजुबान को आपसी दुश्मनी में क्रूरता का शिकार बना दिया गया. एक पालतू कुत्ते को पहले किडनैप किया गया, फिर बीहड़ में ले जाकर उसके साथ बर्बरता की गई. वीडियो भी बनाया और कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर जारी कर दिया.

कुत्ते से क्रूरता का वीडियो वायरल

असल में मामला ऊमरी थाना क्षेत्र के नुन्हटा गांव का बताया जा रहा है. वीडियो में एक पालतू कुत्ते के साथ क्रूरता की हदें पार की गई. बीहड़ में ले जाकर कुत्ते के मुंह में जंजीर बांधी फिर उसे पेड़ से लटकाया और ये सब करने वाला हैवान यही नहीं रुका, बल्कि उस लटके बिलखते डॉग को डंडों से बेरहमी से पीटा भी, कुत्ता तड़पता रहा, लेकिन बेरहम आरोपी को रहम नहीं आया. वह उस डॉग को उसी हालत में लटकाये रहा. बाद में एक रस्सी का फंदा बनाकर उसे फांसी पर लटका कर मार दिया.

वीडियो सर्कुलेट होने के बाद लगी मालिक को जानकारी

आरोपी ने इस घटना का वीडियो बनाकर गांव भर में जारी कर दिया. जब ये वीडियो कुत्ते के मालिक रामनरेश राजावत तक पहुंचा, तब उसे अपने कुत्ते के गायब होने की वजह पता चली और उसने ऊमरी पुलिस थाने में जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई.

घर से 17 जुलाई को गायब हुआ था पालतू कुत्ता

फरियादी रामनरेश सिंह राजावत ने पुलिस को बताया कि, "17 जुलाई को उसका पालतू कुत्ता घर से गायब हो गया था. काफी खोजने पर भी उसकी कोई अता-पता नहीं चला, तो सोचा शायद कहीं भाग गया होगा, लेकिन बुधवार को उसके भाई शैलेन्द्र सिंह राजावत के मोबाइल पर गांव के ही एक युवक ने यह वीडियो भेजा तब उसे पता चला.

आरोपी की पहचान हुई, पुरानी रंजिश में वारदात का आरोप

पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायती आवेदन लेकर जांच शुरू की तो वीडियो में क्रूरता करने वाले आरोपी की पहचान विवेक बाथम नाम के युवक के रूप में हुई, जो उसी गांव का रहने वाला है. जिसकी रामनरेश के साथ पुरानी रंजिश चली आ रही है. गांव के लोगों को भी यह वीडियो विवेक बाथम ने ही दिखाया था. आरोप है की यह पूरा कृत्य उसने अकेले किया.

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

ऊमरी थाना प्रभारी बृजेंद्र सिंह सेंगर के मुताबिक "फरियादी रामनरेश सिंह राजावत की शिकायत के आधार पर ऊमरी पुलिस थाने में आरोपी विवेक बाथम के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनयम की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. अभी वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच भी करायी जा रही है, इसके बाद आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

TAGGED:

BHIND ANIMAL CRUELTY
DOG TIED WITH CHAIN AND HUNG TREE
BHIND DOG BEATEN DEATH
BHIND NEWS
BHIND DOG CRUELTY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.