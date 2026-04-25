भिंड में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित बस ने 2 बाइक को रौंदा, 3 की मौके पर मौत 1 की हालत गंभीर
भिंड के गोपालपुरा स्टेट हाईवे पर दिल दहला देने वाला हादसा. तेज रफ्तार बस ने 2 बाइक को मारी टक्कर, 3 की मौके पर मौत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 6:19 PM IST
भिंड: ऊमरी थाना अंतर्गत गोपालपुरा स्टेट हाईवे पर शनिवार को एक दिल दहलाने वाले हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. यहां एक यात्री बस ने 2 बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार 4 लोगों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
स्लीपर बस ने 2 बाइक को मारी टक्कर
शनिवार को भिंड गोपालपुरा स्टेट हाईवे पर ऊमरी थाना अंतर्गत किशोर सिंह के पुरा के पास एक तेज रफ्तार स्लीपर कोच बस ने 2 बाइकों को रौंद दिया." जिसमें 2 बाइक पर सवार 4 लोगों में से 3 की मौके पर मौत हो गई जबकि 1 गंभीर घायल को डायल 112 की मदद से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया.
प्रत्यक्षदर्शी पप्पू सिंह कहते हैं कि "भिंड में इन दिनों हाईवे पर चलना मौत से टक्कर लेने के बराबर हो गया है. सड़क पर वाहन चालक खासकर दुपहिया या चार पहिया वाहनों में भी सफर सुरक्षित नहीं है. अब तक नेशनल हाईवे 719 पर आए दिन जानलेवा हादसे होते थे लेकिन अब स्टेट हाईवे भी सुरक्षित नहीं रहा."
मरने वालों में 2 मुरैना और 1 भिंड का युवक
ऊमरी पुलिस थाना प्रभारी शिव प्रताप सिंह के अनुसार "घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची उमरी थाना पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लेकर बस को जब्त कर थाने में रखवा दिया है. मृतकों की पहचान खेरौली निवासी रामकेश बघेल, मोहित और आशुतोष बघेल मुरैना के रूप में हुई है. जबकि गंभीर घायल अमित भिंड के मेहगांव क्षेत्र के खेरौली गांव का रहने वाला है."
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घायल ग्वालियर रेफर, पुलिस जांच में जुटी
बताया जा रहा है कि मोहित और आशुतोष रिश्तेदारी में खेरौली आए हुए थे. जहां से वे रामकेश और अमित समेत चारों 2 बाइकों पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, लेकिन इसी बीच हाईवे पर वे अनियंत्रित बस की भिड़ंत का शिकार हो गए. फिलहाल मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भिंड जिला अस्पताल मोर्चुरी में भिजवा दिए गए हैं. वहीं घायल को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर कर दिया गया है. अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.