ETV Bharat / state

भिंड में भरभराकर गिरी अस्पताल की छत, फीडिंग करा रही 3 प्रसूता घायल, 90 साल पुरानी है बिल्डिंग

भिंड: जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड के फीडिंग रूम की छत का प्लास्टर और सीलिंग गिर गया. घटना के दौरान रूम करीब 7-8 महिलाएं थीं, जिसमें 3 महिलाएं घायल हो गई हैं. घायलों को तत्काल ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. वहीं, मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया. जिसके बाद मौके पर एसडीएम हालातों का जायजा लेने पहुंचे.

भिंड जिला अस्पताल में रविवार दोपहर कई प्रसूता अपने नवजात शिशुओं की फीडिंग कराने के लिए एसएनसीयू वार्ड में पहुंची थीं. इसी दौरान स्तनपान कराते समय अचानक फीडिंग रूम की छत, प्लास्टर सहित भरभारा कर उनके ऊपर गिर पड़ी. जिसमें 3 महिलाएं घायल हो गईं, उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं. घायल महिलाओं की गंभीर हालत को देखते हुए 2 को तुरंत ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. वहीं, तीसरी महिला को मामूली चोटें आई हैं.

भिंड में भरभराकर गिरी अस्पताल की छत (ETV Bharat)

अस्पताल प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप

घायल महिला के परिजन अनीता पवैया का कहना है कि "यह अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है, जिसके चलते हादसा हुआ है. मां अपने बच्चे को दूध पिला रही थी. इसी दौरान उन पर छत का हिस्सा टूटकर गिर गया. जिससे वो घायल हैं." वहीं, अन्य महिलाओं के परिजनों ने भी अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही की बात कही है.

90 साल पुरानी है अस्पताल बिल्डिंग

इस मामले को लेकर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन आरएन राजोरिया ने बताया कि "अस्पताल की बिल्डिंग 1936 में निर्मित हुई थी और 90 साल पुरानी है और जर्जर हालत में हैं. इसी वजह से यह घटना हुई है. आगे इस प्रकार घटना न हो इसके लिए एक टीम गठित कर पूरी बिल्डिंग की जांच कराई जाएगी. इसके साथ ही नई बिल्डिंग लगभग तैयार है. कुछ ही दिनों में एसएनसीयू को वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा"