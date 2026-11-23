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यूपी में भीषण सड़क हादसा, भिंड के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, कई घायल

भिंड के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, ( ETV Bharat )

मथुरा/भिंड: आगरा-दिल्ली राजमार्ग पर तेज रफ्तार कार ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी. सोमवार सुबह हुए इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. मौके पर पहुंची टीम ने घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया है. दो घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है.