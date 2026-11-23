यूपी में भीषण सड़क हादसा, भिंड के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, कई घायल
उत्तर प्रदेश के मथुरा में सड़क हादसा, भिंड के 4 लोगों की मौत, ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ हादसा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 1:41 PM IST
मथुरा/भिंड: आगरा-दिल्ली राजमार्ग पर तेज रफ्तार कार ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी. सोमवार सुबह हुए इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. मौके पर पहुंची टीम ने घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया है. दो घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है.
मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि "सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे थाना जैत क्षेत्र में सनसिटी कॉलोनी के पास एक कार डंपर में पीछे से आकर टकरा गई. कार में कुल 9 लोग सवार थे. इनमें से 4 लोगों की मौत हुई है. 5 गंभीर रूप से घायल हैं.
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यह सभी लोग मध्य प्रदेश के भिंड के रहने वाले हैं और ग्वालियर आए थे. सभी एक ही परिवार के लोग हैं. गाड़ी में सवार लोगों ने दो अलग-अलग जगहों पर परिक्रमा की थी. माना जा रहा है कि चालक को नींद आ जाने की वजह से सड़क हादसा हुआ है. पूरे प्रकरण को लेकर जांच की जा रही है और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं. परिजनों को सूचना दे दी गई है. घायलों का इलाज अस्पताल सर्वोदय में कराया जा रहा है. अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है."
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इस घटना में गाड़ी चालक गंभीर रूप से घायल है. मृतकों में रूबी (32), ज्योति (30), कान्हा (10) और रूद्र (4) शामिल हैं. अस्पताल में भर्ती घायलों का इलाज चल रहा है. इसमें कार चालक देवाशीष, आशा देवी (60) पलक (12) और गोरी (3) का इलाज चल रहा है.
यूपी के सीएम योगी ने लिया संज्ञान
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनपद मथुरा में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिया है. साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.