मां बना रही थी गणेश विसर्जन का वीडियो, दो दोस्तों संग नदी में डूबा बेटा, 30 घंटे बाद भी तीनों का सुराग नहीं
भिंड में गणेश विसर्जन के दौरान तीन दोस्त नदी में डूबे, बारिश की वजह से सर्चिंग में हो रही परेशानी. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 7:45 AM IST|
Updated : September 27, 2026 at 8:09 AM IST
भिंड: मध्य प्रदेश के भिंड में गणेश विसर्जन के दौरान शुक्रवार को हादसा हो गया. यहां क्वारी नदी पर परिवार के साथ प्रतिमा विसर्जन करने गए तीन किशोर नदी के तेज बहाव में बह गए. तीनों आपस में दोस्त थे. प्रशासन बीते 24 घंटे से ज़्यादा समय से सर्चिंग अभियान चला रहा है लेकिन अभी तक लड़कों का कोई नामों निशान नहीं मिला है. इस बीच गणेश विसर्जन करते किशोरों के डूबने से पहले का वीडियो भी सामने आया है जो उनमें से एक की मां बना रही थी.
नदी मैं पैर फिसलने से बहे तीनों दोस्त
हादसा भिंड के कनावर गांव गांव के पास क्वारी नदी पुल के नजदीक हुआ. ऊमरी थाना प्रभारी बृजेंद्र सिंह सेंगर के मुताबिक़, ''प्रशासन ने गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए अलग अलग स्थान चिन्हित किए हैं. शुक्रवार को विसर्जन के लिए कोट गांव के कुछ परिवार पुल के नजदीक पहुंच गए. लगातार बारिश की वजह से नदी का बहाव तेज बना हुआ था. इसी बीच नदी में गणेश विसर्जन करने उतरे एक समूह में से तीन किशोर कृष्ण, अभिजीत और मदन पैर फिसलने से नदी में डूब गए. बाकी युवकों को आसपास के लोगों ने रेस्क्यू कर लिया लेकिन ये तीनों दोस्त तब तक पानी में गायब हो चुके थे.''
मां बना रही थी वीडियो, आगे जाने से भी रोका था
जिस समय हादसा हुआ उस दौरान डूबे कृष्ण भदौरिया की मां और परिवार साथ में थे. उसकी मां विसर्जन का वीडियो बना रही थी. वह लगातार सभी को ज़्यादा बहाव में जाने से मना कर रही थी और अपने बेटे को वापस आने की आवाज भी लगा रही थी. लेकिन देखते देखते तीनो लड़के पानी में बह गए. हादसे का कुछ हिस्सा उस वीडियो में भी आया. घटना के बाद से ही पीड़ित परिवारों की महिलाओं का रो-रो कर बुरा हाल है.
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बारिश की वजह से सर्चिन में हो रही परेशानी
घटना के बाद तुरंत घटना की सूचना ऊमरी थाना को दी गई. जिस पर थाना प्रभारी रेस्क्यू टीम को लेकर मौके पर पहुंचे. लेकिन तेज बारिश और अंधी जैसे हालातों से रेस्क्यू में काफ़ी परेशानी आई. जल्द ही अंधेरा होने से सर्चिंग अभियान भी शुक्रवार को ज़्यादा देर नहीं चल सका. शनिवार सुबह से एक बार फिर एनडीआरएफ की मदद से बोट नदी में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. लेकिन पूरा दिन गुजरने के बाद भी तीनों किशोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. ऊपर से तेज बारिश की वजह से नदी उफान पर है जिसकी वजह से भी सर्चिंग में काफ़ी समस्या हो रही है. फिलहाल सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है रविवार सुबह एक बार फिर सर्चिंग का प्रयास किया जाएगा.