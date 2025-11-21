भीमताल जोन स्टेट निर्माण कार्य मामला, वीडियोग्राफी के निर्देश, तीन सप्ताह में पेश करनी होगी जांच
मामले की अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तिथि नियत की है.
Published : November 21, 2025 at 7:21 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भीमताल के जोन स्टेट में हो रहे निर्माण कार्यो के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने निदेशक एफआरआई व कोर्ट कमिश्नर को तीन सप्ताह के भीतर जांच के निर्देश दिये.
इसके साथ ही न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने वीडियोग्राफी करने को भी कहा. उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश भी दिये गये हैं. मामले की अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तिथि नियत की है.
याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि पूर्व में कोर्ट ने इस मामले की जांच कराने के आदेश दिए थे लेकिन अभी तक इसकी जांच नहीं हो पाई, जो भूमि का रिकार्ड था वह भी गायब हो गया. 1980 के बाद सभी निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया जाये. यह रेवन्यू भूमि नहीं है. वन विभाग की भूमि है.
मामले के अनुसार पीटर ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जोन स्टेट में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करके निर्माण कार्य किये जा रहे हैं.शिकायत में यह भी कहा गया कि न ही सक्षम अधिकारियों से कोई अनुमति प्राप्त किए बिना विकास गतिविधियों को करने के लिए मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. पर्यावरण विभाग की अनुमति तक नहीं ली गई है. यह वन विभाग की भूमि है न कि रेवन्यू विभाग की, जो इसका रिकॉर्ड था वह भी गायब हो चुका है. पूर्व में कोर्ट ने इसकी जांच करने के आदेश दिए थे, मगर अभी तक इसकी जांच तक नहीं की गई. इसलिए इस मामले की जांच कराई जाये.
