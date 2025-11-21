ETV Bharat / state

भीमताल जोन स्टेट निर्माण कार्य मामला, वीडियोग्राफी के निर्देश, तीन सप्ताह में पेश करनी होगी जांच

मामले की अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तिथि नियत की है.

UTTARAKHAND HIGH COURT
उत्तराखंड हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 21, 2025 at 7:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भीमताल के जोन स्टेट में हो रहे निर्माण कार्यो के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने निदेशक एफआरआई व कोर्ट कमिश्नर को तीन सप्ताह के भीतर जांच के निर्देश दिये.

इसके साथ ही न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने वीडियोग्राफी करने को भी कहा. उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश भी दिये गये हैं. मामले की अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तिथि नियत की है.

याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि पूर्व में कोर्ट ने इस मामले की जांच कराने के आदेश दिए थे लेकिन अभी तक इसकी जांच नहीं हो पाई, जो भूमि का रिकार्ड था वह भी गायब हो गया. 1980 के बाद सभी निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया जाये. यह रेवन्यू भूमि नहीं है. वन विभाग की भूमि है.

मामले के अनुसार पीटर ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जोन स्टेट में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करके निर्माण कार्य किये जा रहे हैं.शिकायत में यह भी कहा गया कि न ही सक्षम अधिकारियों से कोई अनुमति प्राप्त किए बिना विकास गतिविधियों को करने के लिए मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. पर्यावरण विभाग की अनुमति तक नहीं ली गई है. यह वन विभाग की भूमि है न कि रेवन्यू विभाग की, जो इसका रिकॉर्ड था वह भी गायब हो चुका है. पूर्व में कोर्ट ने इसकी जांच करने के आदेश दिए थे, मगर अभी तक इसकी जांच तक नहीं की गई. इसलिए इस मामले की जांच कराई जाये.

पढ़ें- निचली अदालत में दोषी ठहराए गए शख्स की सजा निलंबित, नैनीताल हाईकोर्ट ने दिए रिहा करने के आदेश

पढ़ें- उत्तराखंड में फिश एंगलिंग मामले पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी, इस मामले पर भी HC में सुनवाई

TAGGED:

उत्तराखंड हाईकोर्ट
भीमताल जोन स्टेट
भीमताल जोन स्टेट निर्माण कार्य
UTTARAKHAND HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.