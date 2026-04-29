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नामी प्राइवेट यूनिवर्सिटी छात्रा मौत मामला, सख्त हुआ हाईकोर्ट, जानिये क्या कहा

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष भीमताल की नामी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बीसीए द्वितीय वर्ष की छात्रा लखनऊ निवासी वैश्वी तोमर की हॉस्टल के कमरे में हुई संदिग्ध मौत की जांच कराए जाने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार सहित थाने से यह बताने को कहा कि आखिर मौत की जानकारी संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को क्यों नहीं दी गयी? इसके लिए शनिवार 2 मई तक का समय दिया गया है.

सुनवाई पर कोर्ट को अवगत कराया गया जब छात्रा की मौत हुई तब पुलिस ने निकटतम मजिस्ट्रेट को इसकी कोई सूचना तक नहीं दी. पुलिस ने सीधे उसका पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 में यह प्रावधान है कि जिस किसी थाने के क्षेत्राधिकार मे कोई सुसाइड केस होता है तो उसकी पहले सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट को देनी आवश्यक है. उसके सामने ही पंचनामा भरा जाता है. यहां सूचना दिए बिना पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया, जो नियम विरुद्ध है.

पिछली तिथि को कोर्ट ने पूछा था कि क्यों परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? जिसकी वजह से उन्हें लखनऊ में जीरो एफआईआर दर्ज करनी पड़ी. जिसपर भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया. मामले के अनुसार छात्रा के पिता लखनऊ निवासी राम कृष्ण तोमर ने उच्च न्यायलय में, मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है. जिसमें कहा गया कि उन्होंने भीमताल की नामी यूनिवर्सिटी में अपनी 18 वर्षीय बेटी का एडमिशन कराया था. वह बीसीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी. वह कॉलेज के छात्रावास में रहती रहती थी. कॉलेज समय समाप्त होने के बाद अक्सर वह घर बात करती रहती थी. उउसकी ओर से उन्हें बताया गया कि कुछ सीनियर उसकी रैंगिग कर रहे हैं, जो उसे अच्छा नहीं लगता है. वो इससे परेशान हो चुकी हैं. उसके बाद कॉलेज की तरफ से उन्हें सूचना दी जाती है कि उनकी बेटी का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है.