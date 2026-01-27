ETV Bharat / state

छोटा कैलाश मंदिर समिति के पदाधिकारियों पर बुरी तरह भड़के विधायक राम सिंह कैड़ा, सीडीओ ने भी कसे पेंच

छोटा कैलाश मंदिर में होने वाले मेले को लेकर आयोजित बैठक में असंतुष्ट दिखे भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा, मंदिर समिति पदाधिकारियों पर जताई नाराजगी

बैठक लेते भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 27, 2026 at 10:53 PM IST

Updated : January 27, 2026 at 11:02 PM IST

हल्द्वानी: महाशिवरात्रि पर छोटा कैलाश मंदिर में होने वाले मेले को लेकर अहम बैठक हुई. यह बैठक भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा और जिला पंचायत अध्यक्ष ने ली. जिसमें मंदिर कमेटी और अधिकारी शामिल हुए, लेकिन बैठक में मेले में व्यवस्थाओं को लेकर विधायक कैड़ा नाराज हो गए. उन्होंने मंदिर समिति के पदाधिकारियों और अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात, पेयजल, स्वच्छता, विद्युत, चिकित्सा और कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए.

गौर हो कि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नैनीताल जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छोटा कैलाश में मेले का आयोजन होना है. इस मेले को लेकर नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया और भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.

पदाधिकारियों पर बुरी तरह भड़के विधायक राम सिंह कैड़ा (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

इस बैठक का उद्देश्य मेले की तैयारियों, व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों को लेकर स्थिति की समीक्षा करना था, लेकिन बैठक में कई जिम्मेदार अधिकारियों की अनुपस्थिति पर विधायक कैड़ा ने कड़ी नाराजगी जताई. इसके अलावा मंदिर समितियों के बीच टकराव की स्थिति पर विधायक बेहद नाराज दिखे.

दो मंदिर समितियों के बीच तालमेल की कमी पर सख्त हुए विधायक कैड़ा: बैठक के दौरान छोटा कैलाश मंदिर से जुड़ी दो मंदिर समितियों के बीच व्यवस्थाओं को लेकर टकराव की स्थिति भी सामने आई. दोनों समितियों के बीच समन्वय की कमी और जिम्मेदारियों को लेकर भ्रम पर विधायक राम सिंह कैड़ा ने सख्त रुख अपनाया. उन्होंने समितियों से मेले की व्यवस्थाओं को लेकर जवाब मांगा.

मंदिर समिति के पदाधिकारियों पर भड़के विधायक (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

संतोषजनक जवाब न मिलने पर उठ खड़े हुए विधायक कैड़ा: विधायक कैड़ा ने स्पष्ट कहा कि धार्मिक आयोजन में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या आपसी खींचतान बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बैठक में व्यवस्थाओं को लेकर संतोषजनक जवाब न मिलने पर विधायक राम सिंह कैड़ा बैठक से उठकर जाने लगे, जिस पर मौजूद अधिकारियों ने उन्हें रोकते हुए स्थिति को संभालने का प्रयास किया.

सीडीओ ने कसे अधिकारियों के पेंच: इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी (CDO) नैनीताल ने हस्तक्षेप करते हुए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को मेले से जुड़ी हर व्यवस्था को समय रहते दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए. सीडीओ ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात, पेयजल, स्वच्छता, विद्युत, चिकित्सा और कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए.

बैठक में उठ खड़े हुए विधायक राम सिंह कैड़ा (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होने वाला छोटा कैलाश मेला पूरी तरह भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जाएगा. प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु यहां से सुखद एवं सुंदर यादें लेकर लौटें. इसके लिए एक और बैठक आयोजित की जाएगी."- राम सिंह कैड़ा, विधायक भीमताल

Last Updated : January 27, 2026 at 11:02 PM IST

