राम सिंह कैड़ा के मंत्री बनने पर समर्थकों में खुशी की लहर, पति को शपथ लेते देख पत्नी हुई भावुक
भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा के मंत्री बनने पर उनके समर्थकों ने खुशी में मिठाई बांटी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 20, 2026 at 12:52 PM IST
हल्द्वानी: उत्तराखंड मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है. 5 नए मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं. नैनीताल जिले की भीमताल विधानसभा सीट से विधायक राम सिंह कैड़ा को भी मंत्री पद मिला है. इससे उनकी विधानसभा क्षेत्र और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है.
राम सिंह कैड़ा के मंत्री बनने पर समर्थक खुश: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में भीमताल से विधायक राम सिंह कैड़ा को मंत्री बनाया गया है. कैड़ा को मंत्री बनाए जाने के बाद पूरे हल्द्वानी और भीमताल क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है. उनके समर्थकों ने जोरदार जश्न मनाया. वहीं उनके परिवार के लिए भी यह पल बेहद खास और भावुक करने वाला है.
कैड़ा समर्थकों ने मिठाई बांटकर मनाई खुशी: उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव उस वक्त देखने को मिला जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल विस्तार में भीमताल से विधायक राम सिंह कैड़ा को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई. जैसे ही यह खबर सामने आई, हल्द्वानी से लेकर भीमताल तक जश्न का माहौल बन गया. कैड़ा के समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला. जगह-जगह लोगों ने एकत्र होकर मिठाइयां बांटी, ढोल-नगाड़ों के साथ खुशी का इजहार किया और जोरदार नारेबाजी की.
मंत्री राम सिंह कैड़ा की पत्नी हुईं भावुक: राम सिंह कैड़ा के समर्थकों का कहना है कि यह क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण है और अब विकास कार्यों को और गति मिलेगी. शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हल्द्वानी में मौजूद उनके परिवार ने भी इस ऐतिहासिक पल को भावुक होकर देखा. उनकी पत्नी कमलेश कैड़ा पूरे कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर नजरें टिकाए रहीं.
पति को शपथ लेते देख कैड़ा की पत्नी कमलेश के निकले आंसू: जैसे ही राम सिंह कैड़ा ने मंत्री पद की शपथ ली, उनकी आंखें नम हो गईं. उन्होंने इस उपलब्धि को परिवार के लिए गर्व का पल बताया और भाजपा नेतृत्व का आभार व्यक्त किया. शहर में कई स्थानों पर समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी.
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