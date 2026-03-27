सीडीओ का औचक निरीक्षण, गायब मिले 22 कर्मचारी, वेतन रोकने के आदेश जारी
सीडीओ के औचक निरीक्षण में अस्पताल से 16 जबकि ब्लॉक कार्यालय में 6 कर्मचारी अनुपस्थित मिले. जिस पर सीडीओ ने नाराजगी जताई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 27, 2026 at 7:04 PM IST
हल्द्वानी: भीमताल में मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द कुमार पाण्डे ने स्वास्थ्य केन्द्र और विकास खण्ड कार्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की हकीकत परखी. इस दौरान सीएचसी में 15 और ब्लॉक कार्यालय में 6 कर्मचारी अनुपस्थित मिले. जिस पर सख्त नाराजगी जताते हुए वेतन रोकने और स्पष्टीकरण के निर्देश दिए हैं. उन्होंने साफ-सफाई, समयबद्ध उपस्थिति और कार्यप्रणाली सुधारने के निर्देश दिए गए.
भीमताल में शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द कुमार पाण्डे ने औचक निरीक्षण कर सरकारी व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया. सबसे पहले उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीमताल का निरीक्षण किया. जहां वे स्वयं मरीज बनकर उपचार व्यवस्था की जांच करने पहुंचे. निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजिका देखने पर 15 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए. जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई. सीएमएस को तत्काल प्रभाव से सभी अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए.
निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का भी गहन निरीक्षण किया. उन्होंने दवाइयों की एक्सपायरी डेट जांची. यह भी सुनिश्चित किया कि मरीजों को बाहर से दवाइयां न लिखी जा रही हों. इसके अलावा अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे मशीन की स्थिति देखी गई. आयुष्मान कार्ड से उपचार पाने वाले लाभार्थियों की जानकारी भी ली गई. उन्होंने अस्पताल में साफ-सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने और सभी कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
इसके बाद सीडीओ ने विकास खण्ड कार्यालय भीमताल का भी औचक निरीक्षण किया. यहां 6 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए. जिस पर खण्ड विकास अधिकारी को सभी से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए गए. निरीक्षण में यह भी सामने आया कि कुछ कर्मचारियों ने भ्रमण पंजिका में सात दिन पहले का दौरा दिखाया, लेकिन उसके बाद से कार्यालय नहीं पहुंचे. इस पर उन्होंने कार्यशैली में सुधार लाने की हिदायत दी. साथ ही समूहों के रजिस्टर वितरण में लापरवाही पाए जाने पर उन्हें शीघ्र वितरित करने के निर्देश दिए गए. सीडीओ ने यह भी कहा कि 31 मार्च से पहले बजट का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाए.
पढे़ं- डीएम ने जिला अस्पताल में की छापेमारी, अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी, जानिये और क्या कुछ हुआ
पढे़ं- देहरादून डीएम ने कोरोनेशन अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, बच्चे के हाथ में मोबाइल देखकर जानें क्या कहा