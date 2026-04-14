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अंबेडकर जयंती : सीएम भजनलाल बोले- कांग्रेस ने बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, उनके योगदान को भी नजरअंदाज किया

डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर सीएम भजनलाल ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (X : @BhajanlalBjp)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 14, 2026 at 3:44 PM IST

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जयपुर : बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बहाने सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव 135वीं जयंती पर मंगलवार को प्रदेश स्तरीय समारोह आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. इससे पहले उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए. इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस और गांधी परिवार पर बाबा साहब को अपमानित करने का आरोप लगाया. सीएम भजनलाल ने इस दौरान हर जिले में अंबेडकर लाइब्रेरी खोलने की घोषणा भी की.

गांधी परिवार को प्राथमिकता : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि कांग्रेस और गांधी परिवार ने बाबा साहब का सम्मान नहीं किया. कांग्रेस ने न केवल उन्हें चुनावों में हराने का प्रयास किया, बल्कि उनके योगदान को भी लंबे समय तक नजरअंदाज किया. सीएम ने यह भी कहा कि बाबा साहब को भारत रत्न देने का कार्य बाद में गैर-कांग्रेसी सरकार के समर्थन से हुआ, जबकि कांग्रेस ने अपने नेताओं को प्राथमिकता नहीं दी. सीएम भजनलाल ने केंद्र सरकार की नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat jaipur)

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इमरजेंसी में संविधान की मूल भावना आहत : उन्होंने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का जिक्र करते हुए कहा कि इसके माध्यम से महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में काम हो रहा है. मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि एक ओर केंद्र और राज्य सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए काम कर रही है, वहीं कांग्रेस केवल एक परिवार तक सीमित है. उन्होंने इमरजेंसी 1975 का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में संविधान की मूल भावना को आघात पहुंचा था.

विशेष कोचिंग सुविधाएं विकसित होगी : कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों को भी गिनाया. उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, जिससे लाखों विद्यार्थियों को लाभ मिला है. इसके अलावा दलित-आदिवासी उत्थान के लिए ऋण वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने जैसे कदम भी उठाए गए हैं. सीएम ने यह भी घोषणा की है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

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छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता दी जा रही : जयपुर में अंबेडकर आवासीय कोचिंग केंद्र स्थापित करने की योजना पर काम किया जाएगा, ताकि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर मिल सके. सीएम ने कहा कि हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं. अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए सुविधा देने के लिए योजनाओं को लागू किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद 28% से अधिक की कमी आई है. अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों और युवाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता दी जा रही है.

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