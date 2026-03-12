ETV Bharat / state

छात्रों की कुंडली बताएगा 'भीम', एडमिशन से पहले पता चल जाएगा कैरेक्टर-बिहेवियर, तैयार हुआ AI सॉफ्टवेयर

नए छात्रों के लिये तैयार किया है जेनेटिक एआई टूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन से पहले इसका होगा इस्तेमाल

BHIM FOR COLLEGE STUDENTS
भीम बताएगा स्टूडेंट्स की कुंडली (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 11:00 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट : पीयूष श्रीवास्तव

ग्वालियर: आज के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर क्षेत्र में अपना जादू दिखा रहा है, इसी बीच एक ऐसा सॉफ्टवेयर आया है, जो एडमिशन से पहले बच्चों की पूरी कुंडली खोलकर रख देगा. यानी कॉलेज में एडमिशन से पहले बच्चों की तमाम जानकारी, उनकी परफॉर्मेंस, कैरेक्टर और यहां तक की बिहेवियर की पूरी रिपोर्ट कॉलेज के पास पहुंच जाएगी. ये प्रयोग किया है डॉ. नरेंद्र सिंह राठौड़ ने जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए बेहद काम का है और छात्रों के बिहेवियर को समझने में मदद करेगा.

BHIM AI AP FOR ADMISSIONS
कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन से पहले इसका होगा इस्तेमाल (Etv Bharat)

इस एआई सॉफ्टवेयर की मदद से कॉलेज छात्र की प्रवृत्ति जान सकते हैं. पता लगा सकते हैं कि, जिस छात्र को वे एडमिशन दे रहे हैं वह कहीं गलत या हिंसक नहीं, उस आधार पर संस्थान द्वारा उसके भविष्य को सुधारने के लिए कदम उठाए जा सकेंगे.

भीम बताएगा स्टूडेंट्स की कुंडली

डॉ. नरेंद्र सिंह भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं और तमाम विश्वविद्यालय के कुलगुरु भी. वे एआई के क्षेत्र में अपनी एक्सपर्टीज लगातार दिखा रहे हैं. उन्होंने अपनी टीम के साथ हाल ही में एक सॉफ्टवेर डेवलप किया है, जिसे नाम दिया है 'भीम'. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान डॉक्टर नरेन्द्र सिंह राठौर ने बताया कि उनका यह सॉफ्टवेयर विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए भविष्य में काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के जरिए किसी भी छात्र के नेचर और बिहेवियर को एडमिशन के वक्त ही पहचाना जा सकता है

भीम बताएगा स्टूडेंट्स की कुंडली (Etv Bharat)

नए छात्रों के लिये तैयार किया है जेनेटिक एआई टूल

डॉ. नरेंद्र सिंह ने कहा, '' इस सॉफ्टवेर में चार एस्पेक्ट लिए गए हैं, जैसे कि आने वाले छात्रों का बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या है, उनकी हैबिट क्या है, उनका इंटेलिजेंस लेवल क्या है और उनकी मेंटालिटी कैसी है. यानी कि वह कैसा व्यवहार कर रहे हैं. यह बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी आदतें कैसी हैं, उनमें बुद्धिमता कैसी है और उनकी मानसिकता कैसी है. यह जांचने के लिए हमने पूरा यह जेनेटिक एआई बनाया. इसी तरीके से आदतों के भी सारे एस्पेक्ट को लिया है कि वह नेगेटिव हैबिट से पॉजिटिव हैबिट तक कितने तरह के एस्पेक्ट हो सकते हैं.''

BHIM FOR COLLEGE STUDENTS
डॉ. नरेंद्र सिंह राठौड़ ने किया प्रयोग (Etv Bharat)
इंटेलिजेंस का पता कर छात्रों की मदद कर सकेंगे संस्थान

डॉ. नरेंद्र सिंह राठौड़ कहते हैं, '' बच्चे की इंटेलिजेंस में भी यह देखा गया कि उनकी फिजिकल इंटेलिजेंस कैसी है, उनकी उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है, उनकी साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस कैसी है. स्पाइरली अगर देखा जाए तो स्पिरिच्युअली उनकी इंटेलिजेंस कैसी है, उसके हिसाब से यह सॉफ्टवेर बनाया गया है. इससे छात्रों की कमियों को दूर किया जा सकेगा और गलत आदतों का पहले से पता लगा कर सुधारा जा सके, और अगर कोई छात्र इंटेलिजेंट है तो उसे सपोर्ट कर और बेहतर बनने में मदद की जा सकेगी.''

ऐसे काम करता है सॉफ्टवेर

डॉ. सिंह कहते हैं, '' 'भीम' में पहले से सवाल फीड हैं और इसमें 100 प्रश्न रहते हैं. 25-25 सवाल एक-एक एस्पेक्ट पर रहते हैं. 25 प्रश्न आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट पर, 25 क्वेश्चन आपके हैबिट पर, 25 सवाल इंटेलिजेंस पर और 25 प्रश्न मानसिकता पर हैं. कोई भी नया छात्र आएगा तो उसके हिसाब से हर सवाल में मल्टीपल चॉइस क्वेशंस हैं. छात्र के उन सवालों के जवाब के चुनाव के आधार पर ऐप बता देता है कि उसका मेंटल फोकस क्या है.''

BHEEM AI SOFTWARE MADHYA PRADESH
भीम ऐप बनाने वाले डॉ. नरेंद्र से खास बातचीत (Etv Bharat)

फिजिकल और मेंटल, हर जानकारी पता लगाएगा भीम

वे आगे कहते हैं, '' यह बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पता चल सकता है उसका व्यवहार कैसा है, उसकी आदतें क्या है, इंटेलिजेंस किस लेवल की है, IQ लेवल कितना है, मानसिकता क्या है. साथ-साथ हम पता कर सकते हैं की, उसका मेंटल फोकस क्या है. यहां तक कि हम फिजिकल एजुकेशन के आधार पर उसकी इम्युनिटी लेवल भी निकाल सकते हैं. उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी निकाल सकते हैं कि वह कितना कॉंफिडेंट है अपनी चीजों को दर्शाने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए. छात्रों की विल पावर कितनी है, उसकी कितना बफर कैपेसिटी है. बफर कैपेसिटी कहलाती है कि वह कितनी खुशी झेल सकता है और कितना दुख झेल सकता है. इसके बीच की दूरी को हम बफर कैपेसिटी कहते हैं. यह सारी चीजें निकाल सकते हैं."

छात्र के भविष्य का लगाया जा सकता पूर्वानुमान

डॉ. कहते हैं कि इस सॉफ्टवेयर या एआई टूल की मदद से किसी भी छात्र का संभावित फ्यूचर रीड किया जा सकता है, देखा जाए तो थिंकिंग एबिलिटी, उसकी लर्निंग कैपेसिटी किस डायरेक्शन में जा रही है, उसकी रिटेंशन पॉवर को सब्जेक्ट मैटर को रिटर्न करने के लिए क्या है और एक्सपेक्टेड स्कोरिंग स्पीड क्या रहेगी? कितने परसेंटेज मार्क्स लेकर यह डिग्री लेकर बाहर निकलेगा. यह सारी चीजें पूर्व अनुमान लगाकर की जा सकती हैं और उसी के हिसाब से छात्र पर अलग से ध्यान दिया जा सकता है.''

सेशन बनाकर छात्र से कराया जा सकता है 'भीम' का इंटरेक्शन

जब हमने उनसे सवाल किया कि इसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? तो डॉ. नरेंद्र सिहं राठौड़ ने कहा, "यह तो वैसे व्यक्तिगत आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं. बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज ने ऐसे सेशन बनाए भी हैं. किसी यूनिवर्सिटी में ओरिएंटेशन कराकर ये किया जा सकता है

यह भी पढ़ें-

हर राज्य के छात्र की अलग प्रवृति, सेटअप भी उसी हिसाब से जरूरी

उन्होंने बताया कि भीम ऐप अभी डेवलपिंग स्टेज पर है. अभी भी इसमें कई बार ऐसे प्रश्न के उत्तर मिलते हैं, जो पूर्व की प्रश्नोत्तरी में शामिल नहीं होते. तो इन्हें भी इस सॉफ्टवेयर की एनालिसिस में अपडेट किया जाता है. उनका कहना है कि, ये जरूरी है कि, MP में एक अलग तरह का एक AI टूल बने और UP में एक अलग तरह का बने. क्योंकि UP के छात्रों की प्रवृत्ति अलग है, और मध्यप्रदेश के छात्रों की प्रवृत्ति अलग है. इसी तरह अन्य राज्यों के लिए सवाल भी अलग होंगे, जिससे सटीक और बेहतर परिणाम निकलेंगे

TAGGED:

BHEEM AI SOFTWARE MADHYA PRADESH
AI SOFTWARE FOR BEHAVIOUR
GWALIOR NEWS
AI SOFTWARE FOR BEHAVIOUR
BHIM FOR COLLEGE STUDENTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.