मुख्तार अंसारी गैंग के भीम सिंह की सशर्त जमानत मंजूर, गैंगस्टर एक्ट में सजा के विरुद्ध अपील

न्यायमूर्ति समीर जैन ने भीम सिंह के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव को सुनकर दिया आदेश.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 11:01 PM IST

2 Min Read
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में सजा पाए मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य भीम सिंह की शर्तों के साथ जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने कहा कि याची का 33 आपराधिक मामलों का इतिहास है. वर्ष 1996-98 के पांच मुकदमों के गैंग चार्ट का अनुमोदन डीएम गाजीपुर ने नहीं किया है.

कोर्ट ने कहा कि इनमें से तीन में अपीलार्थी बरी कर दिया गया है और दो में जमानत पर है. साथ ही एक चौथाई यानी तीन साल की सजा काट ली है. ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम दस साल की सजा सुनाई है. सजा के खिलाफ अपील की शीघ्र सुनवाई की संभावना नहीं है. ऐसे में अपीलार्थी जमानत पाने का हकदार है.

यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने भीम सिंह के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव को सुनकर दिया है. भीम सिंह को गैंगस्टर एक्ट के तहत दस साल कैद व पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. उसे मुख्तार अंसारी के साथ गाजीपुर की अदालत ने सजा सुनाई है. मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है.

अधिवक्ता का कहना था कि जिस गैंग चार्ट के आधार पर सजा सुनाई गई है, वह काफी पुराने मुकदमों पर है. गैंग चार्ट के पांच मामलों में से तीन में अपीलार्थी बरी हो चुका है, दो में जमानत पर है. 2012 में बनाए गए गैंग चार्ट का डीएम ने अनुमोदन नहीं किया है, इसलिए यह अवैधानिक है. ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य पर विचार किए बगैर सजा सुनाई है, जो सही नहीं है. याची 15 दिसंबर 2022 से जेल में है.

सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि याची का आपराधिक इतिहास है. वह मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य है, इसलिए जमानत न दी जाए. सुनवाई के बाद कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली और सजा के खिलाफ अपील को नियमानुसार सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है.

संपादक की पसंद

