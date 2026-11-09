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गोरखनाथ मंदिर में 11 हजार दीपों से जगमगाया भीम सरोवर, सीएम योगी ने शहीदों को नमन कर जलाया दिया

सीएम योगी ने जलाया शहीदों के नाम दीप. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : दीपावली के पावन पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में देश के वीर जवानों और अमर शहीदों के सम्मान में ‘एक दिया शहीदों के नाम’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर स्थित भीम सरोवर के पास दीप प्रज्ज्वलित कर अमर शहीदों को नमन किया. देश की रक्षा और सम्मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सपूतों की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में 11 हजार मिट्टी के दीपक जलाए गए.

दीपों की जगमगाहट से भीम सरोवर का पूरा परिसर रोशनी से नहा उठा. सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इसके बाद अमर शहीदों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उन्होंने वीर जवानों के त्याग, साहस और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को याद किया. शहीदों के सम्मान में जलाया गया प्रत्येक दीप देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक बना.