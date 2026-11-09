गोरखनाथ मंदिर में 11 हजार दीपों से जगमगाया भीम सरोवर, सीएम योगी ने शहीदों को नमन कर जलाया दिया
सीएम योगी ने वीर जवानों के त्याग, साहस और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को याद किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 7:41 PM IST
गोरखपुर : दीपावली के पावन पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में देश के वीर जवानों और अमर शहीदों के सम्मान में ‘एक दिया शहीदों के नाम’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर स्थित भीम सरोवर के पास दीप प्रज्ज्वलित कर अमर शहीदों को नमन किया. देश की रक्षा और सम्मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सपूतों की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में 11 हजार मिट्टी के दीपक जलाए गए.
दीपों की जगमगाहट से भीम सरोवर का पूरा परिसर रोशनी से नहा उठा. सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इसके बाद अमर शहीदों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उन्होंने वीर जवानों के त्याग, साहस और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को याद किया. शहीदों के सम्मान में जलाया गया प्रत्येक दीप देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक बना.
भीम सरोवर के चारों तरफ कतारबद्ध तरीके से जलाए गए 11 हजार दीपों की रोशनी ने अद्भुत दृश्य नजर आया. सरोवर के चारों ओर दीपों की सुनहरी आभा और मंदिर परिसर का आध्यात्मिक वातावरण लोगों को भावविभोर करता रहा. दीपावली की खुशियों के बीच शहीदों को समर्पित इस आयोजन ने लोगों को देश के वीर सपूतों के बलिदान का स्मरण कराया.
कार्यक्रम के दौरान गोरखनाथ मंदिर के मुक्ताकाशी मंच पर देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए. स्थानीय कलाकारों ने देशभक्ति गीतों, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से वीर जवानों के शौर्य और बलिदान को याद किया. प्रस्तुतियों से मंदिर परिसर का वातावरण राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति के भाव से सराबोर रहा. युवाओं और बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से अमर शहीदों को नमन किया.
‘एक दिया शहीदों के नाम’ कार्यक्रम का आयोजन गोरखनाथ मंदिर और भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (भाई) के संयुक्त तत्वावधान में किया गया. कार्यक्रम के संयोजक डॉ. राकेश श्रीवास्तव ने कहा, इस आयोजन के माध्यम से दीपावली के पर्व को देश के वीर जवानों और अमर शहीदों की स्मृति से जोड़ने की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है.
कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से परिचित कराना है. दीपावली पर घर-घर में खुशियों के दीप जलते हैं, वहीं गोरखनाथ मंदिर में शहीदों के नाम जलाए गए दीप यह संदेश देते हैं कि राष्ट्र अपने वीर सपूतों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा.
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