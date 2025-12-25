कौशांबी में मनुस्मृति जलाने का मामला; पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, थाने पर भीम आर्मी ने किया हंगामा
अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि मामले में जांच की जा रही है. आलोक सोनकर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
Published : December 25, 2025 at 5:11 PM IST
कौशांबी: जिले में हिंदू धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति को जलाने का वीडियो सामने आने के बाद माहौल गरमा गया. पुलिस ने आरोपी आलोक सोनकर को गिरफ्तार कर लिया. युवक की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही भीम आर्मी के कार्यकर्ता और नेता थाने में पहुंच गये.
भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा: उन्होंने आलोक सोनकर की पिटाई का आरोप लगाया और थाने में जमकर हंगामा किया. पुलिस जब आरोपी को अस्पताल लेकर पहुंची, तो वहां भी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया. अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि आरोपी आलोक सोनकर बीमार होने का नाटक कर रहा था. इसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया.
आलोक सोनकर को छुड़ाने के लिए थाने का घेराव: कोतवाली क्षेत्र के दारानगर के रहने वाले आलोक सोनकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मनुस्मृति जलाने का एक वीडियो पोस्ट किया था. इस वीडियो के सामने आने के बाद विवाद शुरू हो गया. कड़ा धाम पुलिस ने दारानगर निवासी आलोक सोनकर को हिरासत में ले लिया लिया. जैसे ही आलोक की गिरफ्तारी की खबर फैली, बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता कड़ा धाम थाने पहुंच गए और थाने का घेराव कर दिया.
पुलिस ने कहा- आलोक बीमार होने का नाटक कर रहा: आलोक सोनकर की तबीयत बिगड़ने की सूचना सामने आई. पुलिस जब आलोक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने लगी, तभी थाने में मौजूद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि थाने में आलोक के साथ मारपीट की गई, जबकि पुलिस इन आरोपों को निराधार बता रही है. अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि मामले की जांच कर रही है.
दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी: अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि युवक ने अपने सोशल मीडिया पर मनुस्मृति जलाने का वीडियो पोस्ट किया था. इसके बाद कड़ा धाम पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. युवक ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की.
इसके बाद अचानक उसने तबीयत खराब होने की बात बतायी. पुलिस उसे लेकर अस्पताल जा रही थी, तभी वहां कुछ लोग आकर हंगामा करने लगे. मामले में जांच की जा रही है. जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
