भीम आर्मी के कार्यकर्ता और परिजनों ने थराली थाने का किया घेराव, गिरफ्तारी की उठाई मांग, जानिए मामला
चमोली जिले में रामलाल मौत मामला गरमाया, थराली थाने में आ धमके भीम आर्मी के पदाधिकारी और परिजन, आरोपियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 19, 2026 at 7:25 PM IST
चमोली: भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने थराली थाने का घेराव कर रामलाल मौत मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई. भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमरीश कपिल के नेतृत्व में परिजन थराली थाने पहुंचे और मामले की जांच कर गुनहगारों को गिरफ्तार करने की मांग की. उनका आरोप है कि रामलाल की मौत नहीं, हत्या हुई है. वहीं, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो थाने में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा.
क्या था मामला? दरअसल, नारायणबगड़ विकासखंड के कोठली गांव निवासी 44 वर्षीय रामलाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. परिजनों ने इस मामले में हत्या का आरोप लगाते हुए थराली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. परिजनों का कहना है कि 3 महीने बीत गए, लेकिन आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका है.
बताया जा रहा है कि 9 फरवरी की रात रामलाल एक बारात में बैंड बजाने गए थे, जहां से लौटते समय वो रास्ते में लहूलुहान और बेहोशी की हालत में मिले. सूचना मिलने पर परिजन उन्हें उपचार के लिए कर्णप्रयाग ले गए, जहां से डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर किया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
कुछ लोगों के बयान दर्ज कर चुकी पुलिस: पुलिस ने गांव के कुछ लोगों से पूछताछ कर बयान भी दर्ज किए हैं, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. परिजनों का आरोप है कि यह एक सुनियोजित हत्या है और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.
"9 फरवरी को मेरे पिता की पत्थर से कुचल-कुचल कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी हमें न्याय नहीं मिला है. आज थाने में आकर पुलिस से बात की है. जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है. अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा."- बादल, मृतक का बेटा
पुलिस ने दिया ये आश्वासन: वहीं, भीम आर्मी के सदस्यों का कहना है मामले में 3 महीने बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. ऐसे में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए. भीम आर्मी के सदस्यों के साथ पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को बैठाकर वार्ता की और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया.
"घटना स्थल से तमाम साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. ग्रामीणों से भी घटना की जानकारी लेने के साथ ही पूछताछ जारी है. जो भी आरोपी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी."- विनोद चौरसिया, थानाध्यक्ष,थराली
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