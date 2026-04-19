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भीम आर्मी के कार्यकर्ता और परिजनों ने थराली थाने का किया घेराव, गिरफ्तारी की उठाई मांग, जानिए मामला

चमोली: भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने थराली थाने का घेराव कर रामलाल मौत मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई. भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमरीश कपिल के नेतृत्व में परिजन थराली थाने पहुंचे और मामले की जांच कर गुनहगारों को गिरफ्तार करने की मांग की. उनका आरोप है कि रामलाल की मौत नहीं, हत्या हुई है. वहीं, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो थाने में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा.

क्या था मामला? दरअसल, नारायणबगड़ विकासखंड के कोठली गांव निवासी 44 वर्षीय रामलाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. परिजनों ने इस मामले में हत्या का आरोप लगाते हुए थराली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. परिजनों का कहना है कि 3 महीने बीत गए, लेकिन आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका है.

बताया जा रहा है कि 9 फरवरी की रात रामलाल एक बारात में बैंड बजाने गए थे, जहां से लौटते समय वो रास्ते में लहूलुहान और बेहोशी की हालत में मिले. सूचना मिलने पर परिजन उन्हें उपचार के लिए कर्णप्रयाग ले गए, जहां से डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर किया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.