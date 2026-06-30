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केतन हत्याकांड, भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का टिहरी कूच, पुलिस ने हरिद्वार में रोका, जमकर हुआ हंगामा

भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का टिहरी कूच का प्रयास. ( ETV Bharat )