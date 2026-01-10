ETV Bharat / state

यूपी बॉर्डर पर चंद्रशेखर आजाद और पुलिस में भिड़ंत: अफसर ने मेरठ जाने से रोका तो बोले- हाथ मत लगा

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली से मेरठ जा रहे आजाद समाज पार्टी प्रमुख व नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद को राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) नौ पर पुलिस ने रोका तो बवाल हो गया. मामला शनिवार की दोपहर का है. दिल्ली हवाईअड्डे से चंद्र शेखर आजाद मेरठ के सरधना थानाक्षेत्र के कपसाड़ गांव जा रहे थे. जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तब इंदिरापुरम, खोड़ा और कौशांबी ने फोर्स के साथ यूपी गेट पर बेरिकेडिंग कर दी. इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और चंद्रशेखर आजाद के बीच बहस भी होती दिखाई दी. चंद्रशेखर आजाद के साथ समर्थक और सुरक्षाकर्मी मौजूद थे.

इस बीच एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें नगीना सांसद कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, "बदतमीजी करोगे, एक चुने हुए संसद को धक्का मरोगे तुम लोग. इसके अलावा दूसरे वीडियो में चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थक और सुरक्षा कर्मियों के साथ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की दिल्ली से मेरठ तरफ जाने वाली लेने पर पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. अचानक से एक्सप्रेसवे की बाउंड्री वॉल को कूद कर पार करते हैं. समर्थक एक मोटरसाइकिल सवार को लिफ्ट देने के लिए रोकते हैं. मोटरसाइकिल रुकती है और चंद्रशेखर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठते हैं और निकल जाते हैं. वीडियो गाजियाबाद के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे स्थित डासना एंट्री पॉइंट का बताया जा रहा है.