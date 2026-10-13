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भीलवाड़ा जिला परिषद चुनाव: अंतिम दिन प्रत्याशियों ने भरे नामांकन, अपनी–अपनी जीत का किया दावा

अंतिम दिन प्रत्याशियों ने भरे नामांकन ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: जिला परिषद सदस्यों के नामांकन के अंतिम दिन आज बड़ा उत्साह देखने को मिला. जिले के 45 वार्डों के चुनाव लड़ने की इच्छुक दावेदारों ने बड़े उत्साह और उम्मीद के साथ रिटर्निंग अधिकारी को अपने-अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया. इस दौरान महिला प्रत्याशियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका दिया है. हम उस पर खरा उतरेंगे. वहीं सभी प्रत्याशियों ने अपनी-अपनी जीत का दावा करते हुए अपनी-अपनी सरकार के समय चलाई गई योजनाओं के साथ जनता के बीच जाने की बात कही.