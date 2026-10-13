भीलवाड़ा जिला परिषद चुनाव: अंतिम दिन प्रत्याशियों ने भरे नामांकन, अपनी–अपनी जीत का किया दावा

भीलवाड़ा जिला परिषद चुनाव: अंतिम दिन प्रत्याशियों ने भरे नामांकन, अपनी–अपनी जीत का किया दावा
भाजपा–कांग्रेस प्रत्याशियों ने कहा कि वे अपनी–अपनी सरकार की योजनाओं के आधार पर जनता से वोट की अपील करेंगे.
Published : October 13, 2026 at 3:25 PM IST
भीलवाड़ा: जिला परिषद सदस्यों के नामांकन के अंतिम दिन आज बड़ा उत्साह देखने को मिला. जिले के 45 वार्डों के चुनाव लड़ने की इच्छुक दावेदारों ने बड़े उत्साह और उम्मीद के साथ रिटर्निंग अधिकारी को अपने-अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया. इस दौरान महिला प्रत्याशियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका दिया है. हम उस पर खरा उतरेंगे. वहीं सभी प्रत्याशियों ने अपनी-अपनी जीत का दावा करते हुए अपनी-अपनी सरकार के समय चलाई गई योजनाओं के साथ जनता के बीच जाने की बात कही.
जिले के मांडल विधानसभा क्षेत्र से वार्ड नंबर 11 से युवा भाजपा प्रत्याशी दर्शना सेन ने कहा कि मैं पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच अपने पक्ष में मतदान की अपील करूंगी. मैंने एमएसी फिजिक्स व B.Ed तक की पढ़ाई की है. मैं युवा होने के नाते बालिका शिक्षा और बालिका सुधार के लिए काम करना चाहती हूं. मेरा बचपन में सपना था कि बच्चियों और बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए कुछ करूं. अगर मैं विजय होती हूं, तो मैं बेटियों के लिए खेल के क्षेत्र में कुछ करना चाहूंगी. इसी बुनियाद पर सभी से वोट की अपील करूंगी. मैं मेरी जीत को लेकर आश्वस्त हूं.
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वहीं जिला परिषद के वार्ड नंबर 13 भाजपा प्रत्याशी तारा कंवर ने कहा कि मेरे ससुराल का परिवार 40 साल से राजनीति कर रहा है. जनता, बड़े बुजुर्गों का प्यार और सम्मान मिल रहा है. हम जनता की सेवा कर रहे हैं. प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है. हम भी महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. हम जनता के बीच विकास और महिला सुरक्षा को लेकर जाएंगे और मतदान की अपील करेंगे. जनता का प्यार, सम्मान और आशीर्वाद मिल रहा है.
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वहीं जिला परिषद के वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस प्रत्याशी दुर्गापाल सिंह राठौड़ ने दावा किया कि आज प्रदेश में और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल है. उन्होंने कहा कि विगत 3 साल से राज्य सरकार ने लोगों का शोषण किया है. इसलिए मुझे उम्मीद है कि जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी. इस दौरान प्रत्याशी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजना गिनाते हुए जनता के बीच जाने की बात कही.
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वहीं जिले के आसींद विधानसभा क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य के लिए कांग्रेस प्रत्याशी सांवरलाल जाट ने कहा कि गांव में कांग्रेस का माहौल है. मेरे पर विश्वास करके मुझे प्रत्याशी बनाया गया. मैं जनता के बीच जाऊंगा और मतदान की अपील करूंगा. प्रत्याशी ने दावा किया कि मुझे आशा और विश्वास है कि मैं भीलवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा मतों के अंदर से विजय प्राप्त करूंगा.
वहीं जिला परिषद के वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस प्रत्याशी सत्य प्रकाश डीडवानिया ने कहा कि आज मैंने नामांकन दाखिल किया. विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे. चुनाव लड़कर ग्रामीण जनता के लिए राहत पहुंचाना बहुत आवश्यक है. वहीं जनता के सुख, दुख व दर्द में साथ खड़े रहेंगे.